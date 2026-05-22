Javier Aguirre relaciona el presente de Julián Quiñones con el de Hugo Sánchez

Julián Quiñones no quedó campeón de la Saudi Pro League, pero a nivel individual tuvo una temporada de ensueño. El delantero mexicano se quedó con el campeonato de goleo. Quiñones tuvo más goles que partidos en el torneo local. Javier Aguirre relacionó el presente de Quiñones con las temporadas de Hugo Sánchez.

El delantero de la selección mexicana dominó de principio a fin la tabla de goleadores del fútbol árabe. Julián Quiñones convertía goles en cada jornada de la Saudi Pro League. Las noticias de aquel fútbol lejano llegaban semanalmente a los aficionados mexicanos. Javier Aguirre comparó esta sensación con los mejores años de Hugo Sánchez.

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73 G+A en 68 partidos con Al Qadsiah.



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“Fantástico, muy buena noticia. Todos los que estamos aquí veíamos con mucho orgullo los logros de Hugo Sánchez. Nos daba mucha ilusión verlo los domingos en la televisión y que Hugo metiera goles y pusiera en alto el fútbol mexicano“, dijo el seleccionador mexicano.

Feliz con Julián Quiñones 😁



Javier Aguirre compara el momento del atacante, campeón de goleo en Arabia Saudita, con lo que vivía Hugo Sánchez previo al Mundial de México 86 🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/zo2zVMfAa3 — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 22, 2026

Julián Quiñones se quedó con el liderato del campeonato de goleo. El delantero del Al Qadsiah convirtió 33 goles en 31 partidos. Sus más cercanos perseguidores fueron Ivan Toney, atacante del Al Ahli con 32 anotaciones, y Cristiano Ronaldo, delantero del Al Nassr que convirtió 28 goles.

Al tomar en cuenta la King’s Cup, Julián Quiñones logró convertir 37 goles en la temporada. El atacante mexicano promedió un gol cada 83 minutos en la primera división del fútbol árabe. El Al Qadsiah tiene en su poder a uno de los delanteros con mayor índice de gol en el mundo del fútbol.

“Ahora Julián repite esta historia de que un futbolista mexicano sea campeón goleador en otro país, pues también es motivo de orgullo. Es un buen muchacho, se lo merece. Le ganó la entrada al equipo a media temporada, mejoró muchísimo. Le quitaron a Aubameyang, que era un referente, y él se fue haciendo goles“, agregó Aguirre.

🔥🇸🇦 GOL DE JULIAN QUIÑONES ANTE EL AL NASSR DE CRISTIANO RONALDO Y YA LLEGÓ A 69 G+A EN 65 PARTIDOS EN ARABIA!



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Julián Quiñones en la selección mexicana

El delantero del Al Qadsiah ahora debe cambiarse el “chip”. Julián Quiñones comenzará la concentración con la selección mexicana para el Mundial de 2026. Quiñones ha jugado 20 partidos con la camiseta de El Tri. El atacante mexicano solo ha podido marcar 2 goles y conceder 2 asistencias con la selección. Es necesario que Aguirre pueda ofrecerle un planteamiento adaptable al juego de Quiñones para que pueda tener resultados similares a los del Al Qadsiah.

La selección mexicana estará ubicada en el Grupo A del Mundial de 2026. El Tri comparte sector con Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa. México debutará el 11 de junio contra Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca.

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