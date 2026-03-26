La selección de El Salvador tuvo problemas con su vuelo y retrasó su llegada a República Dominicana

La selección de El Salvador enfrentará a República Dominicana por el Concacaf Series. Pero durante su traslado a Santo Domingo tuvieron percances con el avión en el que fueron transportados. “La Selecta” se retrasó porque su avión presentó problemas mecánicos.

El 25 de marzo, “La Selecta” salió de San Salvador con destino a Colombia, Bogotá. Esta sería la única escala que el conjunto salvadoreño realizaría antes de llegar a República Dominicana. Pero al salir a Santo Domingo iniciaron los problemas.

#ÚLTIMAHORA | 🚨El avión en el que viajaba La Selecta hacia Santo Domingo presentó fallas mecánicas y tuvo que regresar para aterrizar en Colombia.



Tras solucionar el inconveniente, la selección ya aterrizó en Santo Domingo. pic.twitter.com/LD5JhM9Tha — Fanáticos + (@FanaticosGMV) March 25, 2026

Según los reportes de medios salvadoreños, el avión en el que viajaba “La Selecta” dejó de ascender después de 40 minutos de su despegue. En el momento en el que se percataron de la falla estaban a 12,675 pies de altura. Por fallas mecánicas se activaron los protocolos de seguridad y el avión regresó al Aeropuerto Internacional El Dorado.

Después de más de dos horas de haber despegado, el avión aterrizó nuevamente en Bogotá a las 15:32 horas de Colombia. Por suerte para los pasajeros no hubo ningún incidente mayor que los afectaran. A las 17:52 de Colombia, un nuevo avión despegó con la delegación salvadoreña. Tres hora más tarde, el avión de “La Selecta” aterrizó en el Aeropuerto Internacional Las Américas, en Santo Domingo.

A pesar de los contratiempos, el conjunto dirigido por Hernán Darío “Bolillo” Gómez reconoció el campo del estadio Cibao en Santiago de los Caballeros. El conjunto salvadoreño se medirá a República Dominicana este jueves 26 de marzo en el marco de la Concacaf Series.

Alineación probable de El Salvador

Mario González; Rudy Clavel, Julio Sibrián, Jefferson Valladares, Noel Rivera; Marcelo Díaz, Mauricio Cerritos, Nathan Ordaz; Brayan Gil, Styven Vásquez y Jairo Henríquez. DT: Hernán Bolillo Gómez.

Alineación probable de República Dominicana

Xavier Valdez; Joao Urbáez, Juan Familia, Alejandro López, Noah Dollenmayer, Junior Firpo; Jean C. López, Pablo Rosario; Peter González, Dorny Romero y Edarlyn Reyes. DT: Marcelo Neveleff.

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