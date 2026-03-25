Oswaldo Sánchez no le confía el arco de El Tri a Guillermo Ochoa

Luego de la lesión de Luis Ángel Malagón, Guillermo Ochoa se ha puesto nuevamente en el radar de la selección mexicana. “Memo” fue llamado por Javier Aguirre para los amistosos de El Tri en el mes de marzo. Oswaldo Sánchez cree que deben darle prioridad a Raúl Rangel.

Guillermo Ochoa tiene grandes oportunidades de asistir al Mundial de 2026. “Memo” ha defendido el arco mexicano en los últimos 11 partidos en Copas del Mundo. Pero Oswaldo Sánchez cree que es momento del “Tala” Rangel. En una entrevista con Claro Sports, Sánchez explicó las razones por las que se inclina por Rangel.

“Creo que las actuaciones del Tala Rangel han sido magistrales (…) Creo que su nivel ha venido en ascenso, creo que es un tipo que trabaja bien, que juega muy bien con los pies, que tiene buen juego aéreo, que tiene buena presencia física, y que parece sobrio, parece que ya tiene diez o 15 años jugando en primera división (…) Me parece que esa madurez ha demostrado y que debe ser el portero titular de la selección en este momento, para mí ni siquiera hay discusión“, dijo el exarquero mexicano.

Números del “Tala” Rangel en la Liga MX

Sin problemas personales con “Memo”

Oswaldo Sánchez utilizó su intervención en el medio para aclarar que no existe ningún problema con Guillermo Ochoa. Sánchez considera que “Memo” es uno de los jugadores históricos del fútbol mexicano. Sin embargo, insistió con que es el momento de que Ochoa de un paso al costado y le de la oportunidad a la “sangre nueva” de México.

“Memo merece una mención especial, es más, aplaudo la carrera de Memo, porque luego la gente cree que hay algún conflicto entre él y yo, y no, te lo quiero aclarar, eso es mentira, yo admiro totalmente su carrera. Imagínate: un portero que está a punto de disputar su sexto mundial habla de 24 años a gran nivel, para mí es uno de los históricos del futbol mexicano, junto con (Jorge) Campos y la ‘Tota’ Carbajal (…) Todo futbolista, cuando llega a una edad, tiene que darle paso a las nuevas generaciones, creo yo que es el momento del ‘Tala’, es momento de Carlos Acevedo, que también lo nombran poco“, aclaró.

"APLAUDO la carrera de Memo, no hay conflicto, es mentira… LO ADMIRO. Pero me parece que DEBE DARLE PASO a nuevas generaciones"



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Guillermo Ochoa ha jugado 24 partidos en esta temporada con el AEL Limassol. En 2,190 minutos en el fútbol de Chipre, “Memo” ha recibido 35 goles y ha mantenido su portería imbatida en 6 encuentros. A pesar de los registros, “Memo” ha sido una figura estelar del conjunto chipriota.

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