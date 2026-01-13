Oswaldo Sánchez cree que México puede hacer historia en el Mundial de 2026

La selección mexicana afrontará uno de los Mundiales más importantes de los últimos años. En la Copa del Mundo de 2026, El Tri será uno de los anfitriones. Oswaldo Sánchez considera que México tiene las herramientas para hacer un buen papel en la gran cita mundialista.

Oswaldo Sánchez no solo se enfocó en el valor de la plantilla y el talento humano a disposición de Javier Aguirre. El exguardameta azteca considera que hay una gran profundidad desde la dirección técnica. México tendrá mucha experiencia en el banquillo y eso podría marcar la diferencia en el Mundial de 2026.

“Pocas veces la selección ha tenido una estructura con tanta experiencia y peso. Desde la parte directiva con Duilio Davino, pasando por Rafa Márquez como auxiliar, hasta Javier Aguirre como técnico. Son personas que fueron mundialistas, campeones y conocen perfectamente las entrañas del fútbol. Eso me hace pensar que la selección puede hacer historia, a pesar de lo que muchos piensan”, dijo Sánchez en una declaraciones recopiladas por Récord.

El arco de El Tri

Oswaldo Sánchez también se refirió a las dudas sobre el arco de El Tri. Aunque no ocultó su preocupación por no tener a un guardameta titular, Sánchez considera que a cualquiera de los porteros que se le de esa responsabilidad tendrá la capacidad de responder de buena manera.

“Es una competencia muy pareja. No es común llegar a un Mundial sin un arquero titular definido, pero cualquiera de los cuatro puede responder bien. Malagón, Tala Rangel, Acevedo y Memo Ochoa tienen cualidades importantes. En México nunca hemos tenido problemas en esa posición”, sentenció.

Grupo de México en el Mundial

México quedó emparejada en el Grupo A de la Copa del Mundo junto a las selecciones de Sudáfrica, la República de Corea y el ganador del Play-off D de la UEFA (Dinamarca, República Checa, Irlanda del Norte o Macedonia del Norte).

