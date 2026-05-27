Hugo Sánchez aconseja a Efraín Juárez irse a Europa; él sigue analizando seguir en Pumas

Hugo Sánchez, el máximo referente en el fútbol de México y de los Pumas de la UNAM, frente a todas las versiones que se han manejado sobre el futuro del técnico de los felinos del Pedregal, Efraín Juárez, le aconsejó irse a dirigir a Europa, como se especula en varios medios, en lugar de seguir en México.

Después de la gran temporada que tuvieron los universitarios y que hizo pensar a su afición que podrían acabar con los 15 años de sequía de títulos, pero que al final se quedaron cortos por la derrota con Cruz Azul, se maneja que Juárez no tendría la convicción de seguir un semestre más debido a que no existe la promesa de poder mantener al mismo plantel.

¡QUE SE VAYA A EUROPA! 😱



Hugo Sánchez le recomienda a Efraín Juárez que deje a los Pumas y se consolide en el viejo continente.



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Por esa razón, Hugo Sánchez, al ser consultado sobre el futuro de su colega, aconsejó que el estratega de los Pumas debería tomar la decisión de irse a Europa con la finalidad de seguir creciendo y preparándose más para abrir el camino en esta complicada profesión.

“La próxima temporada será igual o mejor, dependiendo de si Efraín sigue o no sigue. Les digo que si yo fuera Efraín, ¿qué haría? Porque ayer en la noche estuvimos hablando y me quedé con ganas de decirlo. Si yo fuera Efraín, me iría a Europa”, sentenció el llamado Hugol.

Hugo, quien hace más de 20 años logró la hazaña de llevar al bicampeonato a los Pumas, aseguró que el trabajo de Efraín Juárez ha sido excelente al frente del equipo, pues además de reestructurar varias cosas, también sabe cómo desviar la atención hacia él para que sus jugadores no sientan la presión, algo que en su momento el propio Pentapichichi utilizó también y es una práctica frecuente en todo el mundo.

Mientras tanto, en el panorama de Efraín Juárez, se sigue afirmando que seguirá en el cuadro universitario y que desechará la oferta del Anderlecht en el fútbol belga, donde inclusive su agente David Baldwin, en redes sociales, ha garantizado su continuidad en la escuadra felina.

Just to be clear Efrain Juraez is not leaving the Pumas. we have a contract and will honour that contract unless told otherwise. We have had an amazing season and Efrain has done an amazing job with the Pumas. — David Baldwin (@The_Baldwinners) May 26, 2026

Juárez se ha ganado la fama de polarizar las opiniones debido a sus actitudes, que en muchas ocasiones rebasa sus labores dentro del terreno de juego y que al final de cuentas le cobran la factura a los felinos, como aconteció en la gran final con Cruz Azul, donde creyeron antes de tiempo tener el título en las manos.

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