Pumas vs. Cruz Azul rompió récords, arrasó en rating y asistencia

La Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul se convirtió en un fenómeno total para la Liga MX. El duelo por el título disputado el pasado 24 de mayo rompió récord de audiencia y ya es considerado como la final más vista de los últimos 30 años en el futbol mexicano.

De acuerdo con cifras oficiales de la Liga MX, el partido de vuelta reunió a 10.24 millones de espectadores, consolidándose además como la sexta final de vuelta más vista desde la creación de los torneos cortos.

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Balance deportivo, operativo y de audiencia correspondiente a la Temporada 2025-26. ?#Apertura2025 #ConMéxicoCL26 pic.twitter.com/kHY0ZshsGc — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 27, 2026

La Final entre Pumas y Cruz Azul dominó la televisión y plataformas digitales

El impacto del enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul no solo se reflejó en televisión. El torneo también acumuló 42.46 millones de visualizaciones en YouTube y la Liga MX alcanzó 18.02 millones de seguidores en redes sociales.

Además, la Liga BBVA reportó una audiencia acumulada de 81.71 millones de personas entre México y Estados Unidos durante todo el Clausura 2026.

El rating promedio por jornada en México fue de 11.40 millones de televidentes, mientras que en territorio estadounidense alcanzó los 2.61 millones.

“En cuanto a rating, esta temporada duplicamos el número en comparación con la anterior. En México y Estados Unidos se incrementó en un 50 por ciento. Nunca habíamos visto esos picos y creo que esto se debe a que hemos podido regresar las transmisiones a TV abierta”, menciona un comunicado publicado por la liga.

Cruz Azul vs Chivas registró la mejor entrada del torneo

La asistencia en los estadios también dejó números destacados para el futbol mexicano. La Liga MX cerró el Clausura 2026 con 3.91 millones de aficionados en las tribunas y un promedio de 23,417 asistentes por encuentro.

El partido con mayor asistencia fue la Semifinal de Ida entre Cruz Azul y Chivas, que reunió a 63,375 personas en las gradas.

Por su parte, la Fase Final acumuló más de 569 mil aficionados, reflejando el crecimiento de interés por el torneo.

La Liga MX superó a ligas europeas en promedio de goles

Otro de los datos que presumió la Liga MX fue el promedio goleador registrado durante la temporada 2025-26.

El campeonato contabilizó 458 goles, con una media de 2.9 anotaciones por partido, cifra que superó a varias de las principales ligas europeas.

Además, el tiempo efectivo de juego llegó a 56 minutos y 31 segundos por encuentro, nueve minutos más respecto al inicio del proyecto implementado desde el Apertura 2021.

Joel Huiqui seguirá al frente de Cruz Azul tras conquistar el título

Luego de conseguir la décima estrella para Cruz Azul, la continuidad de Joel Huiqui como entrenador quedó confirmada por la directiva cementera.

El técnico mexicano tomó el equipo en la recta final del torneo y mantuvo el invicto hasta conquistar el campeonato.

El camino de La Máquina incluyó triunfos ante Necaxa en la fase regular, Atlas en Cuartos de Final, Chivas en Semifinales y finalmente Pumas en la Gran Final.

¿Qué pasará con Pumas y Efraín Juárez?

En el caso de Pumas, el panorama rumbo a la próxima temporada todavía permanece sin definirse.

La directiva universitaria no ha informado sobre posibles cambios en el plantel ni sobre el futuro de Efraín Juárez, quien mantiene contrato vigente con la institución.

A pesar de ello, el trabajo del estratega auriazul fue bien valorado tras llevar al equipo hasta la final en apenas su segundo torneo al mando, además de consolidar una identidad futbolística clara.

La continuidad del proyecto podría abrir la puerta a nuevos refuerzos para fortalecer la plantilla de cara al próximo campeonato.

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