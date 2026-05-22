Joel Huiqui pidió no manchar la final y castigo para Efraín Juárez

Joel Huiqui, director técnico de Cruz Azul, se mostró sorprendido por las críticas de su colega Efraín Juárez contra la postura de la directiva celeste de impugnar al silbante Daniel Quintero Huitrón para el próximo domingo y por esa razón pidió no manchar la final y un castigo para el estratega felino.

Juárez, momentos antes de que el técnico de los celestes atendiera a los medios en conferencia de prensa, se lanzó duro y a la cabeza contra Cruz Azul al plantear que sus quejas contra los silbantes están fuera de lugar simplemente porque han sido los más beneficiados por los hombres de negro en la liguilla.

Joel Huiqui respondió a las declaraciones de Efraín Juárez tras la ida de la Final entre Cruz Azul y Pumas 🤯💣



El estratega celeste pidió no generar más polémica alrededor del arbitraje y aseguró que "no hay que manchar la Final"😱



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“¿Eso dijo? Tendrían que multarlo porque no puedes hablar de arbitraje. Mira, no hay que ensuciar la final. Ha sido una final maravillosa; me parece que los dos equipos están en la final porque se lo merecen. Hicimos una gran campaña. Pumas hizo una gran campaña, sin problema. Cruz Azul, tercer lugar”

“Lo importante es analizar, enfocarnos en lo que hicimos, ¿no? El futbol es así, la competencia es compleja, todos queremos ganar la Final, que ha sido muy transparente, muy honesta y creo que hoy el resultado es justo; obviamente nos hubiera gustado ganarlo, tuvimos muchas opciones de gol, tienen un gran portero, es la realidad y sacó todas las de gol”

Respecto al encuentro donde no pudieron anotarle a los Pumas, Huiqui dijo que todavía falta tiempo y que están dentro de los planes que se han trazado: “El equipo tuvo muchas opciones de gol, como bien dicen, rematamos más de 20 pelotas, no a la portería, pero una parte sí, y parte del plan es que ahora vayan a la portería”.

Huiqui destacó que fue muy importante que el equipo jugara en el estadio de la Ciudad de los Deportes y no tuviera que viajar a Puebla, pues eso permitió que el equipo descansara y estuviera con sus familias, sobre todo porque es más tiempo para recuperarse.

'¿Tendrían que multarlo, no?'



Joel Huiqui pide no ensuciar la Final luego de las declaraciones de Efraín Juárez, quien dijo que el arbitraje ha favorecido a Cruz Azul en la Liguilla



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“Es una gran ventaja para nosotros no viajar, estar en casa, descansar hoy los jugadores con sus hijos, con sus esposas. Mañana llegamos al club para recuperación; los que no jugaron harán trabajo específico, descansarán, dormirán en casa de nuevo y el sábado de nuevo a concentrarse. Haremos un trabajo muy simple, el plan de partido, correcciones y estaremos listos para el domingo”

“La gran ventaja, como bien dices, es que estamos en la Ciudad de México. CU es un gran estadio, vivimos una final maravillosa y jugarla ahí y ganarla ahí va a ser maravilloso para nosotros. Es un recuerdo muy importante y seguramente quedaremos campeones ahí”, finalizó.

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