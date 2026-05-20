Cruz Azul no da marcha atrás y exige cambio de árbitro para la vuelta de la gran final

La directiva de Cruz Azul insistirá en modificar la designación del árbitro Daniel Quintero Huitrón para la gran final contra los Pumas el próximo domingo en virtud de diferentes detalles que tuvo con este silbante en varios partidos del torneo regular.

El argumento principal para impugnar la elección del citado silbante por parte de la Comisión de Árbitros es que Quintero Huitrón tuvo varios detalles en partidos de la Máquina Celeste que incidieron en el resultado, sobre todo en el juego contra Pumas en el torneo regular, en donde una acción de Willer Ditta abrió la puerta al primer gol de Pumas en una supuesta falta sobre Memo Martínez en el minuto 64 que dio pauta al penal anotado por Juninho.

Si pero si es raro como ese árbitro pita mucho a Pumas, en ese 3-2 hubo un penal mal marcado en contra de cruz azul (adjunto evidencia) y en ese 2-2 fue el penal mal marcado de Ditta sobre memote pic.twitter.com/KpGxBcNuAL — Jefe Diego (@ElJefeDiegoAzul) May 19, 2026

En dicho encuentro correspondiente a la fecha 11 entre felinos y cementeros, Ditta buscó evitar una anotación en marca sobre Martínez que para los celestes fue marca de referencia y no carga sobre el rival, pero Quintero Huitrón juzgó diferente la jugada y a los cementeros les quedó un mal sabor de boca.

Por esa razón decidieron impugnar la designación del silbante,, apoyados en el antecedente de las protestas de Pumas sobre varios silbantes como César Ramos contra los Tigres de la UANL y Luis Enrique Santander en la semifinal contra Pachuca, para que la Comisión de Árbitros le dé entrada a este reclamo.

El momento de incertidumbre que atraviesa el arbitraje de México con designaciones que se han plegado a los intereses económicos de los equipos ha abierto la puerta al reclamo de Cruz Azul, por lo cual, en caso de que el alto mando de los silbantes decida ignorar la impugnación, dejará un precedente negativo en la impartición de la justicia, en donde, bajo estos argumentos, es selectiva.

¡¡ESCÁNDALO EN LA GRAN FINAL!! 🚨😱



Efraín Juárez le pidió a Daniel Quintero que pitara la FINAL y CURIOSAMENTE fue el elegido por la Comisión 🤯😼



Cruz Azul ya metió una PROTESTA formal exigiendo explicaciones y pidiendo que remuevan al árbitro INMEDIATAMENTE 🚂❌



📌 En las… pic.twitter.com/f8GCNdBoEL — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) May 20, 2026

El técnico de Pumas, Efraín Juárez, para colmo de males, fue detectado en un video donde felicita a Daniel Quintero Huitrón y le sugiere que lo programen para el partido de la gran final, como sucedió en una situación incómoda para el silbante como para el técnico.

La Comisión de Árbitros ha sido criticada con dureza por no haber considerado para estos partidos a los árbitros mundialistas Katia Itzel García y a César Ramos, echando mano de Ismael Rosario López Peñuelas para el juego de ida en el Estadio de la Ciudad de los Deportes y a Daniel Quintero Huitrón en el de vuelta.

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