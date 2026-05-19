El presidente de Cruz Azul no garantiza la continuidad de Joel Huiqui

No obstante que el actual técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, fue clasificado como un hombre de casa, la directiva encabezada por el ingeniero Víctor Velázquez no garantizó la continuidad al actual entrenador de la Máquina Celeste para la próxima temporada, salvo que se corone en el actual campeonato.

El propio mandatario de la organización cementera expuso que Huiqui solo podrá tener continuidad si logra coronarse al frente del cuadro cementero, lo cual ha sido considerado en redes sociales como una decisión fuera de la realidad, después de que el actual estratega cementero tomó el toro por los cuernos cuando Cruz Azul, bajo el mando del argentino Nicolás Larcamón, estuvo a punto de naufragar.

🚨¿SE QUEDA HUIQUI?🚨



El Ingeniero Víctor Velázquez revela las condiciones para que Joel Huiqui se quede como Director Técnico de Cruz Azul



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“Joel Huiqui, ustedes saben que es de casa; cuando se decidió que continuara con este torneo, con este proyecto, sabíamos de sus capacidades, por supuesto, y hemos platicado que él va a continuar siempre y cuando se obtenga el campeonato”, expuso el dirigente.

También añadió que: “Vamos a reforzar, por supuesto, con todo el cuerpo técnico como se hace en cualquier institución, como se hace en cualquier proceso. Hicimos cambios que en su momento fueron criticados, porque se vale criticar”.

“Pero creo que con trabajo y sobre todo con conocimiento de la gente que tenemos en la institución, de que Joel Huiqui, aparte de llevar tatuado el jersey de Cruz Azul, lleva un proceso de aprendizaje desde la Sub 21, con los últimos técnicos que han pasado, por no decir nombres, y que al final eso le ha dado el bagaje y el conocimiento para tomar esta final con toda la seriedad y la metodología que seguimos desde hace meses”.

Cruz Azul al parecer no tomó en cuenta la forma como fueron criticados cuando decidieron separar de su cargo al uruguayo Vicente Sánchez después de que el estratega tomó el sitio del argentino Martín Anselmi para llevar al equipo a unos cuartos de final contra América y al título de la Concachampions al imponerse a los Whitecaps de Vancouver de la MLS.

¨JOEL HUIQUI SOLAMENTE SE QUEDA SI ES CAMPEÓN¨



Las palabras de Víctor Velázquez, presidente de la cooperativa Cruz Azul



¨Es una total falta de respeto¨ lo que menciona @loculobo #CruzAzul #JoelHuiqui #TVCDeportes pic.twitter.com/6PpTIZ6WUa — TVC Deportes (@TVCDeportes) May 19, 2026

Respecto al duelo contra Pumas en la gran final expuso que: “Es especial porque es uno de los grandes y, bueno, nosotros enfocados a nuestro trabajo y esperemos ser campeones y levantar la décima”.

Joel Huiqui no sabía de la condición, pero no hizo drama

Joel Huiqui, al ser enterado de los dichos del alto mando celeste, no hizo drama y prefirió darle la visión positiva al hecho de estar dirigiendo al cuadro cementero: “Una felicidad inmensa, mi ilusión siempre ha sido dirigir en un proceso largo al equipo de mis amores”.

🚂 ¡NO SABÍA!



Así se enteró Huiqui de la condición de Víctor Velázquez para seguir en el Cruz Azul. @FabrizioDC_#LigaMX pic.twitter.com/KB7O1iYjU4 — FOX (@somos_FOX) May 19, 2026

“Obviamente dependerá de muchas cosas. He hablado con él, me ha abierto las puertas de su oficina, para mí encantado tomar el mando del equipo el próximo torneo, pero ahorita lo importante es conseguir el título de campeón; después ya veremos”.

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