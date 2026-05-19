Cruz Azul exigirá cambio de árbitro para la final contra Pumas

Una vez que se ha manejado que el árbitro Daniel Quintero Huitrón será el encargado de dirigir el duelo de ida de la gran final del torneo Clausura 2026 entre Cruz Azul y Pumas, la directiva de la “Máquina Celeste” analiza protestar contra la designación y exigir un nuevo silbante para el duelo del domingo.

La Comisión de Árbitros decidió elegir para el duelo de ida en el estadio de la Ciudad de los Deportes a Ismael Peñuelas y para el domingo en Ciudad Universitaria a Daniel Quintero Huitrón, dejando fuera a los mundialistas César Ramos y Katia Itzel García, así como al “Gato” Ortiz.

Pero después de conocer el nombre de Daniel Quintero, los integrantes del Cruz mostraron sorpresa por la designación de Quintero Huitrón, sobre todo porque Pumas, en el duelo de vuelta de la semifinal, habían designado a Luis Enrique Santander y la directiva felina impugnó la designación para que se lo cambiaran, enviando a Quintero Huitrón al duelo contra Pachuca el pasado domingo en CU.

⚽: La directiva del equipo Cruz Azul presentará una inconformidad ante la Comisión de Arbitraje por la designación de Daniel Quintero Huitrón para dirigir el partido de vuelta de la final del torneo Clausura 2026 de la Liga Mx. Los Cementeros consideran que hubo jugadas mal… pic.twitter.com/lDhsCeVVQM — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) May 19, 2026

En versiones allegadas a la dirigencia celeste a mando del ingeniero Víctor Velázquez, la inconformidad cementera no radica en la persona, sino en su labor; sobre todo después de que eliminaron a Pachuca de las semifinales, hubo un pequeño intercambio de palabras en donde Efrain Juárez le dedicó unas palabras al silbante, deseando que fuera elegido para la gran final.

Dentro de la cúpula no entienden la decisión tomada por la Comisión de Árbitros, especialmente por el trabajo realizado por el juez central en el duelo entre Pumas y Cruz Azul, partido que dejó inconformidad dentro de la institución cementera.

Ante ello, la dirigencia encabezada por el Ingeniero Víctor Velázquez ya analiza detalladamente todos los antecedentes del árbitro en partidos relacionados con Pumas, buscando entender los criterios que llevaron a su elección para la gran final.

El arbitraje en la semifinal de vuelta fue impecable.



Efraín se lo dijo a directamente a Daniel Quintero y los ex árbitros expertos en esta red social lo mencionaron también.



Justicia tremenda para el mejor árbitro en esta liguilla.



Esperemos que no sea factor en la final. pic.twitter.com/1cmZFgaK1A — Alex Déleon (@RomeoTheCaster) May 19, 2026

Pumas ya revirtió una designación y fue el motor para poder dejar en el camino a Pachuca, por lo cual Cruz Azul, en caso de protestar esta designación y apostar por un nuevo cuerpo arbitral, para ambos juegos de la gran final.

Inclusive, la directiva de Cruz Azul incluirá en la protesta unos videos donde queda de manifiesto que el citado silbante es felicitado por el técnico de Pumas Efraín Juárez y lo motiva a que esté presente en la gran final del torneo Clausura 2026.

¡YA HAY SILBANTES PARA LA FINAL! 🚨👀



No estará Katia Itzel.

No estará César Ramos.

Tampoco el “Gato” Ortiz.



Ismael López Peñuelas será el árbitro para la ida entre Cruz Azul y Pumas, mientras que Daniel Quintero Huitrón pitará el partido de vuelta. pic.twitter.com/VjQB17U0Rb — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 19, 2026

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