Chivas aplaude la designación de César Arturo Ramos como árbitro contra Cruz Azul

Después de todas las críticas por el bajo nivel de los árbitros en la liguilla por el título, la Comisión de Árbitros decidió echar mano de su mejor carta, César Arturo Ramos, para el duelo entre Chivas contra Cruz Azul y Daniel Quintero para el encuentro Pumas contra Pachuca.

Conscientes del cambio de última hora que decidieron realizar para sacar de la jugada a Luis Enrique Santander, que había tenido un deficiente trabajo en el América contra Pumas de cuartos de final y colocar para el Pachuca contra Pumas a Ismael Rosario López, generó un sinfín de críticas y suspicacias sobre la verdadera imparcialidad de los nazarenos en la definición del título de campeón.

Designaciones arbitrales para los partidos de Vuelta de Semifinales del Torneo #Clausura2026 de la @LigaBBVAMX.



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Por esa razón, a la Comisión que preside, desde el aspecto administrativo, Juan Manuel Herrero y del aspecto técnico Horacio Elizondo, decidió echar mano de sus dos cartas fuertes como Ramos Palazuelos y Daniel Quintero, esperando que acaben las polémicas en el terreno de juego.

Cabría señalar que el alto mando de los silbantes decidió congelar a Adonai Escobedo, a Marco Antonio “Gato” Ortiz, a Katia Itzel García, debido a varias fallas como la cometida por la silbante mundialista en el duelo entre Cruz Azul contra Atlas cuando dejó de marcar un penal contra Cruz Azul por una mano deliberada de Amaury García.

Bajo ese panorama, la Comisión de Árbitros espera tener una mejor perspectiva para salir airosos del compromiso de las semifinales, en donde las Chivas alzaron la mano en el transcurso del campeonato que les permitió realizar una gran temporada y que ahora dependen de Cruz Azul para seguir adelante a la gran final.

Para el Chivas contra Cruz Azul fue designado César Arturo Ramos, acompañado de sus colaboradores mundialistas como Alberto Morín y Edgar Castrejón, así como Fernando Hernández como cuarto árbitro; como VAR fue elegido Erick Yair Miranda y AVAR Michel Caballero.

⚽😎 ~ César Ramos encabezará el arbitraje en Semifinales de la Liga MX



La @LigaBBVAMX reveló las designaciones arbitrales para los partidos de Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026, encuentros que definirán a los equipos finalistas del futbol mexicano y que llegan… pic.twitter.com/LnZLFoBqjJ — El Valle (@elvallemexico) May 16, 2026

Mientras que para el Pumas contra Pachuca fue designado Daniel Quintero con el apoyo de Enrique Issac Bustos y Leonardo Castillo, mientras que como cuarto árbitro estará Katia Itzel García, VAR Diana Pérez y AVAR Salvador Pérez, tratando de bajar los decibeles de las protestas contra el arbitraje en la liguilla.

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