La Comisión de Árbitros defiende a su líder Horacio Elizondo y rechaza polémica por el VAR

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol salió al paso de las críticas y la polémica al rechazar que se haya violentado el reglamento del VAR con la presencia de una persona extraña en su cabina de revisión durante el duelo donde Pumas doblegó 0-2 a Atlético San Luis

Con su postura a través de un comunicado, buscaron acallar todas las críticas y cuestionamientos que se generaron después de la publicación de un video donde se observa a una persona extraña dentro de la cabina del VAR, tratando de influir en la decisión del árbitro que había decretado penal y que finalmente quedó en tiro libre que convirtió en gol Jordan Carrillo de los Pumas para vencer a los tuneros 0-2

La Comisión de Árbitros informa: pic.twitter.com/oFxyqh9Cdx — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) April 19, 2026

La acción habría pasado inadvertida si es que no aparece un video en redes sociales donde se observa a esta persona que supuestamente identifican como Horacio Elizondo, exárbitro internacional argentino y que ahora funge como titular del arbitraje de México, provocando un sinfín de críticas y cuestionamientos sobre la integridad moral de los árbitros en la Liga MX.

De inmediato se empezó a manejar que no se trataba de otro error técnico cualquiera, sino de una flagrante violación al reglamento de competencia y sobre todo, una grave alteración a los protocolos arbitrales de la Liga MX y de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA)

Para que lo lean. Ya no se exhiban más. https://t.co/d30nIbkhdn pic.twitter.com/hJRMkfxVwx — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) April 19, 2026

De acuerdo al protocolo de la FIFA y al Apéndice IV del Reglamento de Competencia de la Liga MX, donde se establece que ningún directivo u oficial extraño al cuerpo arbitral puede ingresar a la cabina o tener contacto con los integrantes del VAR, mientras el juego está en desarrollo.

La justificación de la Comisión de Árbitros

No tardó demasiado la postura de la Comisión de Árbitros frente a esta polémica, descartando cualquier violación a los protocolos de la FIFA y mucho menos haber influido en los integrantes del VAR, dejando de lado las evidencias que han transitado en las redes sociales durante horas.

“Ante versiones difundidas sobre una supuesta violación al protocolo FIFA en el partido San Luis vs Pumas, la Comisión de Árbitros aclara que no existió ninguna falta reglamentaria”, empero no acompañan su aclaración con alguna evidencia, sino simplemente manejan un escueto texto.

En el mismo también resaltaron que: “El protocolo VAR contempla la presencia de personal autorizado para supervisar y garantizar el cumplimiento de las Reglas de Juego. Dicho procedimiento se aplicó correctamente en este encuentro, sin que se registrara intervención indebida ni incumplimiento de los lineamientos establecidos por FIFA”.

Una mejor toma del "DIRECTOR ARBITRAL" Horacio Elizondo que le está dando órdenes a sus árbitros VAR para anular el penal de @AtletideSanLuis vs @PumasMX no está FACULTADO ni para pisar la sala del VAR, menos intervenir en decisiones arbitrales.

Eso es transparencia @fmf? Eso… pic.twitter.com/XcJnI7WrUg — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) April 18, 2026

En la justificación del alto mando arbitral tampoco mencionan el nombre de Horacio Elizondo cuando es evidente que se trata de la persona que ingresó a la cabina del VAR, cuando el protocolo no lo permite, salvo que el exárbitro internacional argentino haya llevado a cabo un cambio de normas en los últimos meses.

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