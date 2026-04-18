El argentino Horacio Elizondo, jefe de los árbitros en México, habría violentado el reglamento del VAR

La Comisión de Árbitros y la Liga MX se encuentran nuevamente en el ojo del huracán después de que una persona en un principio desconocida ingresó a la cabina del VAR para tratar de cambiar la decisión de una jugada en el partido Atlético San Luis vs. Pumas, en una clara violación al reglamento.

La acción se ha hecho viral después de la publicación en redes sociales del momento en donde ingresa este individuo que se asegura es el titular de la Comisión de Árbitros, el argentino Horacio Elizondo, buscando cambiar la decisión del silbante Luis Alfredo García en el duelo entre tuneros y universitarios que terminó a favor de la escuadra de la CDMX.

🚨🚨ESCANDALO ARBITRAL🚨🚨

El jefe de los árbitros Horacio Elizondo se metió a la cabina VAR durante el partido para que cambiara una decisión el árbitro en el @AtletideSanLuis vs @PumasMX esto está PROHIBIDO por @FIFAcom

Incluso se puede pedir anulación de un partido. Hasta… pic.twitter.com/yT4VrmuzMR — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) April 18, 2026

La acción de este personaje podría haber pasado inadvertida, pero después de que su presencia quedó exhibida en video, de inmediato surgieron los cuestionamientos sobre el respeto al reglamento de competencia y al del propio VAR, en donde está estrictamente prohibida la presencia de cualquier persona extraña a los silbantes designados para esta labor.

En el apéndice IV, inciso C, artículo 4 del reglamento de competencia de la Liga MX se establece que: “Sólo el árbitro y los asistentes de video serán las personas autorizadas para entrar en contacto con el VAR”. Posteriormente se menciona: “Ningún oficial, de acuerdo con las definiciones que señala este Reglamento, podrá entrar en contacto con ninguno de los integrantes del VAR”.

Por esta razón, la presencia de Horacio Elizondo en este sitio ha generado mucha polémica, pues se considera que la cabeza principal del arbitraje en México es quien debería pregonar con el ejemplo y no acudir a este tipo de actitudes o decisiones que solo dañan la credibilidad del trabajo arbitral del fútbol azteca

La polémica jugada

En el video que circula en redes sociales se puede observar que la jugada en cuestión es la que generó el segundo gol de Pumas en el minuto 85, cuando el silbante García Rodríguez marcó una falta dentro del área, pero al ser revisada por la Asistencia de Video Arbitral, se determinó que la falta fue fuera del área y que dio paso al golazo de Jordan Carrillo para el 2-0 a favor de los universitarios.

¿Y ESTO? 😳



Árbitros fueron sorprendidos recibiendo indicaciones en cabina del VAR durante el San Luis vs. Pumashttps://t.co/uL5DBUUyb7 pic.twitter.com/RHdvylUHDp — MedioTiempo (@mediotiempo) April 18, 2026

Lo increíble del caso es que Horacio Elizondo, si es que se comprueba su identidad, debió ser más precavido a la hora de tratar de dar una orden y no restarle autoridad a sus subordinados que realizaban una función y que ellos mismos tenían la responsabilidad de sus decisiones.

Pero con su proceder solo hizo quedar mal a la tripleta arbitral, sino a todo el gremio que representan por haber incurrido en una falta grave al ingresar sin permiso a un área restringida. Ahora habrá que esperar cuál es el desenlace de esta situación en un medio tan vituperado y criticado como el arbitraje.

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