“Cruz Azul es el que está obligado al título”, aseguró Ignacio Ambriz

Más allá de que Cruz Azul y Pumas de la UNAM con sus argumentos hicieron lo necesario para colocarse en la gran final del torneo Clausura 2026, el técnico del América, Chivas y León, Ignacio Ambriz, aseguró que la “Máquina Celeste” es el equipo obligado a coronarse.

La declaración de Ambriz se realizó en una edición más del programa “Tiempo Extra” producido por La Opinión y se basó en el tiempo que ya tiene el cuadro cementero de trabajar bajo las bases de un proyecto que ha coqueteado con el título desde que empezó su proyección bajo el mando del argentino Martín Anselmi.

Nacho Ambriz habló de la gran final entre Pumas y Cruz Azul con conocimiento de causa. Crédito: Sebastian Laureano Miranda | Imago7

“Si es por obligación, yo siento que es Cruz Azul. Porque es un equipo que no es de ahora, sino que viene desde atrás con Anselmi y que hizo un buen trabajo, donde la verdad que su equipo jugaba bien al fútbol y que se quedaron a la puerta de poder lograr un campeonato”.

En su análisis, Ambriz fue más allá: “Es un equipo que ha tenido mucho rodaje futbolístico. Ha incorporado a pocos jugadores que le han permitido seguir creciendo. Yo siento que por obligación es Cruz Azul”.

Mientras que de los Pumas de la UNAM expuso que: “Hoy creo que Pumas nos debe demostrar que sí es un equipo grande y no se les puede obligar tanto, porque simplemente apenas es el segundo torneo bajo el mando de Efráin Juárez”.

“Inclusive a Efraín al principio parecía que las cosas no se le daban. Después, el equipo se enderezó y hoy está en la final en muy poco tiempo, cuando no es fácil meter a un equipo a disputar una final. Por eso creo que va a ser un duelo muy parejo, con cada quien con su estilo, pero un duelo muy parejo”.

Ignacio Ambriz habló de la final de la Liga MX con la gran experiencia y éxito que le preceden. Crédito: Víctor Pichardo | Imago7

Conocedor de estos menesteres de las finales, tanto en su época de jugar con el Necaxa y después como técnico con el León, Ambriz expuso que: “Las finales hay que ganarlas. A veces queda un poquito de lado el espectáculo que has dado durante todo el torneo, porque si no logras ser campeón, no habrá servido de nada; muchas veces a mí me ha sucedido que no sirve de nada si no te coronas, pues lo que importa es levantar el trofeo”.

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