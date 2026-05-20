¿La Comisión de Árbitros le concedió a Efraín Juárez los silbantes a su gusto para la final?

Dicen que no hagas cosas que no generen suspicacias y en vísperas de la definición más importante en la Liga MX entre Pumas contra Cruz Azul, la Comisión de Árbitros al parecer le habría concedido al técnico felino, Efraín Juárez, la designación del árbitro Daniel Quintero.

Las críticas o dudas se han generado a partir de un video que circula en redes sociales donde se observa cómo el silbante Daniel Quintero recibe los parabienes y felicitaciones del técnico de Pumas, Efraín Juárez, donde supuestamente le menciona que ojalá lo programaran para el partido definitivo del próximo domingo contra Cruz Azul.

Si lo pidió Efraín, la Comisión de Árbitros se lo concede: pic.twitter.com/tDIsmeoigD — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) May 19, 2026

El asunto no habría pasado como un simple comentario, pero resulta que la Comisión de Árbitros a cargo de Juan Manuel Herrero y del argentino Horacio Elizondo le concedieron el deseo al técnico de Pumas de que fuera designado Quintero Huitrón para el próximo domingo en el duelo definitivo en el estadio Olímpico Universitario.

Las suspicacias y críticas aumentaron porque la Comisión de Árbitros ignoró a los silbantes mundialistas César Ramos y Katia Itzel García, para estos compromisos, cuando se pensaba que eran las dos mejores cartas para hacerse cargo de uno de los dos juegos o hasta en el último de los casos, en los dos encuentros.

¡No les pareció la designación de los árbitros!@ilianyAparicio da el reporte en Infiltrados sobre la Final que se jugará esta semana pic.twitter.com/Lh06FeWlBX — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 19, 2026

Dicha designación ha calentado el ambiente porque en el Cruz Azul se asegura que presentarán una impugnación con la finalidad de que la Comisión de Árbitros reconsidere las designaciones y por lo menos en el duelo de vuelta de la gran final haya cambio de silbante.

Ambos equipos buscan sacar provecho de cualquier aspecto y en el caso del arbitraje, existe el antecedente de que Pumas pidió el cambio de árbitro cuando fue designado para el duelo de la semifinal contra Pachuca el silbante Luis Enrique Santander, tomando su lugar César Ramos.

"Ojalá pites tu, wey". Efraín Juárez diciéndole que a Daniel Quintero que él pite la final.



La Comisión de Árbitros, efectivamente, designó a Quintero para la vuelta.



¿Opiniones? pic.twitter.com/AqUmEnh7Jx — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 19, 2026

También se asegura que no es la primera ocasión que la directiva de Pumas ha solicitado cambio de árbitros y lo peor es que el alto mando de los nazarenos se lo concedió, generando un antecedente negativo sobre la personalidad y autonomía de la Comisión de Árbitros que se ha convertido en un ente acomodaticio a los intereses de los equipos o, por lo menos, esa es la apariencia que dan.

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