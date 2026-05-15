Efraín Juárez y Eduardo Solari estuvieron a punto de armar un lío grande en Pachuca

De nueva cuenta, el técnico de los Pumas de la UNAM, Efraín Juárez, estuvo a punto de armar un lío grande al generar un conflicto con el técnico del Pachuca, Eduardo Solari, que afortunadamente solo quedó en unos insultos e empujones, pero que puso en alerta a todos en la banca del duelo en el estadio Hidalgo.

Corría el minuto 71 cuando, en una falta sobre un jugador de los Tuzos, se generaron varios reclamos desde la zona de las bancas del equipo local contra el cuerpo arbitral, pero los reclamos fueron tan agresivos que estuvieron a punto de derivar en una bronca entre ambos entrenadores.

Se calentaron las cosas en las bancas durante el partido



Solari reclamaba con intensidad y, en medio del momento de tensión, Efraín Juárez terminó aventando al estratega rival 👀⚽



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Fue cuando los técnicos de ambos equipos, Efraín Juárez y Eduardo Solari, se enfrascaron en una serie de empujones, escalando la situación a un nivel en donde los insultos fueron rebasados por las muestras de agresividad de ambos estrategas.

Dentro del lío que se generó en el intercambio de insultos y reclamos, el director técnico auriazul, Efraín Juárez, empujó al entrenador de Pachuca, Esteban Solari, cuando este pasó frente a él. La acción generó una reacción inmediata entre los integrantes de ambos cuerpos técnicos y derivó en una serie de empujones sobre la banda.

Esta acción fue el detonante para que las bancas se vaciaran y los miembros del cuerpo técnico y del personal de ambas escuadras se enfrascaran en toda una serie de líos, donde después del primer contacto entre los entrenadores, auxiliares y miembros del personal de ambas escuadras, se involucraron en el conato de bronca. Por parte de Pachuca, destacaron los empujones protagonizados por el preparador físico Rodrigo Barrios, además de los auxiliares Emerson Panigutti y Damián Albil.

En el caso de Pumas, el auxiliar Alex Larrea y el preparador físico Guillermo Hamdan también participaron en el intercambio que se desarrolló a un costado del terreno de juego.

Se siguen calentando los ánimos entre Esteban Solari y Efraín Juárez 😮🗣️



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Afortunadamente, el cuarto árbitro, José Abraham Camacho, intervino de inmediato para detener la reyerta y que no subiera de nivel, al grado de que calmó los ánimos para evitar que la sangre llegara al río y así colocarse una raya más al tigre con los problemas que existen dentro de la Liga mX

El cuarto árbitro, Jos Abraham Camacho, intervino rápidamente para separar a los involucrados y evitar que el altercado creciera aún más. La reacción de algunos futbolistas de ambos equipos también resultó clave para calmar los ánimos en la cancha.

Después de un par de minutos, el altercado entre ambos cuerpos técnicos pasó a la historia, aunque se convirtió en uno de los momentos más comentados del duelo de semifinales del Clausura 2026.

ORA, ORA 😳



Se desata bronca entre Esteban Solari y Efraín Juárez. 😱



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Efraín Juárez con la fama que tiene de acciones de esta índole desde su paso por Colombia con el Atlético Nacional y después algunas situaciones incómodas en la Liga MX al frente de los Pumas que ya le costó una llamada de atención por su propia directiva.

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