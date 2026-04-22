Efraín Juárez reconoce la presencia de ojeadores del Manchester City en los partidos

El fútbol mexicano ha generado importantes piezas jóvenes en los últimos años. El caso más sonado es el de Gilberto Mora. Esto ha llamado la atención de clubes como el Manchester City que comienzan a ver más cerca a los talentos mexicanos. Efraín Juárez reveló la presencia de ojeadores en los partidos de los Pumas de la UNAM.

Efraín Juárez conoce cómo funciona esta metodología por su experiencia en Europa. El entrenador de los Pumas de la UNAM reconoció que varios jugadores del club están siendo vistos por el personal del conjunto inglés.

“Por la relación que tengo con el grupo, trabajé tres años ahí. Es el grupo más grande a nivel de futbol en el mundo. Siempre han sido conocidos. Me enteré que iban a venir. Me preguntaron por un par de jugadores, tanto de fuerzas básicas como de los que están hoy en el primer equipo, que ya están pensando en que se pueden reforzar con sus diez, doce equipos que tienen a nivel mundial”, dijo el estratega mexicano.

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Universitariooooos, ojito con lo que acaba de revelar Efraín Juárez en plena conferencia. ¿Se van a Europa?



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Este interés no necesariamente debe estar relacionado al primer equipo de Josep Guardiola. Existen varios clubes a nivel mundial que tienen la misma red inversora del conjunto “Cityzens”. Es el llamado City Football Group (CFG).

Hasta ahora, los clubes asociados son New York City FC (EE.UU.), Melbourne City FC (Australia), Girona FC (España), Montevideo City Torque (Uruguay), Yokohama F. Marinos (Japón), Mumbai City FC (India), Sichuan Jiuniu FC (China), Lommel SK (Bélgica), ESTAC Troyes (Francia), Palermo FC (Italia) y Esporte Clube Bahia (Brasil).

Efraín Juárez reveló que está al tanto de quiénes son las personas que tendrán el objetivo de observar a las posibles adquisiciones del City Football Group (CFG). De hecho, el estratega mexicano reveló que mantendrá un contacto directo con ellos.

“Tienen esa facilidad y claridad. Con un grupo tan grande siempre pasa eso. Los saludaré mañana; seguramente los saludaremos. El jueves veré si hago una cena con ellos. Me preguntarán. Van a ver un par de partidos, no solo de nosotros, sino de la liga mexicana. Vienen a ver partidos, a eso se dedican, son conocidos míos también”, agregó.

Próximo partido de los Pumas

Después de vencer 4-2 a los Bravos de Juárez, los Pumas de la UNAM se medirán a los Tuzos del Pachuca por la última jornada de la ronda regular del Clausura 2026. Este partido se desarrollará en el Estadio Hidalgo. En juego está la posibilidad de ascender al primer lugar de la tabla acumulada o bajar hasta la cuarta casilla.

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