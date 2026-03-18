Efraín Juárez multado con $20 mil dólares por excederse en festejos contra Cruz Azul.

La intensidad con que celebró el empate 2-2 contra Cruz Azul el pasado sábado le salió muy caro al técnico de los Pumas, Efraín Juárez, al ser multado aproximadamente con $352 mil pesos ($20 mil dólares), al considerar la Comisión Disciplinaria que hubo argumentos que violentan el fair play.

El estratega felino nuevamente fue rebasado por sus actitudes, en donde inclusive dentro de su equipo le han generado algunas llamadas de atención por considerar que no van acordes a un representante del equipo de la máxima casa de estudios en México.

Como se recordará, el pasado sábado, al finalizar el partido contra Cruz Azul, Efraín Juárez se dejó llevar por la euforia de haberle arrebatado al líder general la victoria después de estar abajo 2-0 y festejó a su estilo al tomarse los genitales y gritar a los cuatro vientos: “Aquí hay huevos, hijos de pu…”.

El comportamiento del estratega de los Pumas trajo consecuencias después de que la Comisión Disciplinaria decidió imponerle una fuerte multa de $352 mil pesos ($20 mil dólares aproximadamente), según información dada a conocer por el portal mediotiempo.

Después de que se dio a conocer el video públicamente donde Juárez se excede en sus festejos, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol intervino en consecuencia para abrir un expediente en contra del estratega de los Pumas y terminar sancionándolo en forma económica.

La multa no impedirá que el estratega felino esté presente en el banquillo de los Pumas el próximo sábado en el duelo contra los Pumas de la UNAM en el clásico del Pedregal de la CDMX y tampoco contra las Chivas de Guadalajara a la jornada siguiente, pues la sanción solo fue monetaria.

Supuestamente, la Disciplinaria tomó como base la sanción que le impusieron hace dos años al técnico de Cruz Azul, el argentino Martín Anselmi, quien festejó con gestos y señas el empate contra Tigres 1-1 que les permitió alcanzar el récord de 42 puntos en un torneo de fase regular con el empate anotado por Ángel Sepúlveda.

"Martín Anselmi"



Porque tiene los huevos más grandes de México y en este video lo manifiesta después del gol de Cruz Azul. Tiene la verga re dura el argentino hijo de re mil puta.

pic.twitter.com/9xXmpvG4GC — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) November 10, 2024

En esa ocasión, las cosas se conjugaron para que Anselmi festejara en todo lo alto con señas al público y gestos obscenos que al final representaron una multa de $200 mil pesos (alrededor de $11 mil dólares), pero que marcaron un antes y un después para sancionar el exceso de júbilo de los entrenadores en la Liga MX.

Ahora y de acuerdo al artículo 26 del reglamento de sanciones de la Temporada 2025/2026, inciso “e” establece: “Festejar los goles o triunfos con actitudes groseras como ademanes o burlas, o francamente antideportivas. 1 o 2 partidos de suspensión y/o multa de 90 a 200 UMAs”.

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