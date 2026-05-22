Efraín Juárez le atiza a Cruz Azul por sus quejas contra el arbitraje

Efraín Juárez, técnico de Pumas, criticó con fuerza la decisión de la directiva de Cruz Azul de impugnar la designación del silbante Daniel Quintero Huitrón para el duelo del próximo domingo en la definición del título del torneo Clausura 2026, al asegurar que los celestes son los más beneficiados por el árbitraje.

Juárez no se guardó nada al finalizar el encuentro de ida de la gran final en donde los Pumas lograron salir airosos en la visita al estadio de la Ciudad de los Deportes con un empate sin goles y donde hubo una polémica acción en donde no se le marcó un penal al Cruz Azul por supuesto fuera de lugar de Carlos Rodríguez.

Efraín Juárez se fue CON TODO contra Cruz Azul por quejarse del arbitraje.



Señaló que la Maquina ha sido la más beneficiada en liguilla. 💥💥 pic.twitter.com/0it8sr14kL — Alejandro Orvañanos ✍🏻 (@ale_orvananos) May 22, 2026

“De lo de la resolución (arbitral), hablé ayer de los árbitros en la conferencia, no quiero tocar mucho del tema. Lo que sí me sorprende es que una institución tan grande como Cruz Azul, de las más importantes y grandes de este país, quiera sacar siempre ventajas de circunstancias cuando en esta Liguilla los que más han sido beneficiados han sido ellos”

“No hay que olvidar, minuto 30 contra Atlas, una mano, penal y no lo marcan, no hay que olvidar el penal a Chivas, no hay que olvidar la mano de Fernández; a mí sí me la marcan contra América y a ellos no y que todavía tengan la osadía de quejarse”

“Porque es una osadía, de ir a quejarse cuando ellos están aquí por esas circunstancias, porque si no, Chivas estaría peleando en otra circunstancia. Se me hace que la categoría de esta institución es impresionante y seguramente lo hacen con una intención de meterle duro al árbitro. Creo que hoy el árbitro hace un espectacular trabajo y el domingo será así”.

Las jugadas que se le olvidaron a Efraín Juárez

En su reclamo, al técnico de Pumas, Efraín Juárez, se le olvidó mencionar que durante el juego de ida al árbitro Ismael Rosario López Peñuelas se le pasó la entrada de Rubén Duarte sobre José Paradela de Cruz Azul, en donde ni siquiera se acudió al VAR para revisar la jugada.

En la segunda jugada polémica, donde en la acción del penalti invalidado a Carlos Rodríguez, el silbante comete una grave falta en la interpretación de una acción que proviene de un rival y que, por lógica, debió invalidarse el fuera de juego y dar paso al tiro penal.

“ELLOS NO ESTARÍAN EN LA FINAL, SIN EL TEMA ARBITRAL…”💣🔥😳



¡Efraín Juárez explota, y reclama temas arbitrales a Cruz Azul!👀



ESTO ESTÁ CALIENTITO💥😬



📹@FabrizioDC_ pic.twitter.com/5Q8YCdrLdR — W Deportes (@deportesWRADIO) May 22, 2026

En cambio, dicho silbante se fue a la cómoda de revisar la acción en el VAR y no analizar la jugada detenidamente en una clara falla de capacidad arbitral.

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