Memo Vázquez es el candidato número uno para suplir a Efraín Juárez en Pumas

Guillermo Vázquez estaría muy cerca de volver a dirigir a los Pumas de la UNAM después de once años de ausencia como relevo de Efraín Juárez, quien este jueves anunció su salida del cuadro felino al no llegar a un acuerdo con la directiva universitaria para la conformación del plantel.

Vázquez fue el último entrenador que hizo campeón a los felinos hace 15 años y tiene una forma de pensar similar con el vicepresidente del equipo, Antonio Sancho y quien desde hace tiempo ha mostrado interés en el regreso del que fuera mediocampista del cuadro universitario en la década de los ochentas y ha tenido varios periodos como estratega en el cuadro felino.

Las versiones extraoficiales aseguran que Memo Vázquez es el candidato número uno de Antonio Sancho y de Carlos Gutiérrez, director deportivo, quienes consideran que este estratega es la opción más adecuada para replicar el éxito en el cuadro felino.

En caso de regresar al timón de los Pumas, sería el tercer periodo en la escuadra felina, después de que tuvo su primera experiencia entre el 2010 y 2011, donde precisamente obtuvo el último título de los felinos.

En 2015 regresó a la dirección técnica de los universitarios, donde jugaron la final contra los Tigres y la perdieron, echando por la borda las ilusiones del equipo del Pedregal, con lo cual ahora tendría un nuevo reto.

La cercanía de Memo Vázquez con los Pumas viene de origen, pues su padre fue entrenador del cuadro felino y director de fuerzas básicas, siendo su última labor como técnico dentro del personal de entrenadores de Cruz Azul con malos resultados en el 2023.

Guillermo “Memo” Vázquez ha dirigido a los Pumas de la UNAM en dos etapas principales como director técnico titular:

Primera etapa (2010-2012): Llevó al equipo a conseguir su séptimo título de liga en el torneo Clausura 2011.

Segunda etapa (2014-2016): Clasificó al equipo a una final de liga (Apertura 2015) y a la Copa Libertadores.

Además de estos dos periodos, tuvo un breve interinato de 5 partidos al final del torneo Clausura 2006.

Seguir leyendo:

– Aseguran que Efraín Juárez dejó de ser técnico de los Pumas de la UNAM

– Los Pumas de la UNAM tienen a un posible reemplazo de Efraín Juárez

– Hugo Sánchez aconseja a Efraín Juárez irse a Europa; él analiza seguir en Pumas

















