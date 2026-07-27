Nueva regla de USCIS podría permitir que jueces decidan más rápido sobre casos de asilo o deportación

Una nueva disposición del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) podría remitir de forma directa las solicitudes de asilo a jueces migratorios lo cual podría acelerar los tiempos de respuesta, además de que permitirá resolver con mayor rapidez la concesión de este beneficio. Sin embargo también incrementa el riesgo de deportaciones aceleradas para quienes no cumplan con los criterios establecidos.

“Uno de los mayores obstáculos para la aplicación efectiva de las leyes de inmigración es la dilación intencional por parte de los inmigrantes indocumentados y los abogados que los representan, defensores de las fronteras abiertas”, señaló el asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), James Percival.

El funcionario estadounidense precisó que esta nueva medida propuesta por USCIS busca enfrentar la “dilación intencional” de abogados de peticionarios de asilo para quedarse en Estados Unidos.

“Mi oficina trabaja a diario con los departamentos de inmigración del DHS para mejorar la eficiencia y cumplir con el mandato del Presidente. Esta norma lograría precisamente eso”, manifestó.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración explicó que en la actualidad USCIS y los jueces migratorios resuelven las solicitudes de asilo en dos vías, pero ahora con esta nueva medida los oficiales podrían remitir los casos directamente a los jueces.

“USCIS resuelve las solicitudes de asilo “afirmativas” para los solicitantes que no están en proceso de deportación, mientras que los Jueces de Inmigración resuelven las solicitudes de asilo “defensivas” para los solicitantes que sí están en proceso de deportación. Dependiendo del estatus migratorio del solicitante, USCIS generalmente resuelve la solicitud o la remite a un Juez de Inmigración, quien luego realiza una nueva revisión. Esto permite que un solicitante tenga una segunda oportunidad de obtener asilo”, explicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).