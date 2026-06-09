El América se despide de Jonathan dos Santos

Las Águilas del América anunciaron oficialmente la salida de Jonathan dos Santos del club. El delantero nacido en Monterrey pudo agrandar una carrera exitosa con múltiples trofeos con el conjunto azulcrema. Dos Santos respondió en la Liga MX.

Jonathan dos Santos finalizó su paso por las Águilas del América. Desde el club reconocieron la entrega del exjugador del FC Barcelona. Dos Santos cerró su paso por el club, después de cuatro temporadas.

“No nos queda más que agradecerte por todo lo que conseguimos juntos, por siempre dar tu máximo en la cancha y entregarte totalmente con pasión a nuestra playera. Te vas como Tricampeón e ícono en nuestra historia. Como un Capitán y la viva representación de lo que es ser Águila. Mucho éxito en todos tus futuros proyectos, el América siempre será tu casa”, escribió el club.

En su último torneo con las Águilas del América, Jonathan dos Santos jugó 16 partidos. El delantero mexicano estuvo en cancha durante 970 minutos aproximadamente. Dos Santos solo pudo aportar una asistencia de gol en la victoria de su club 1-0 contra Monterrey.

Una huella en el América

En enero de 2022, Jonathan dos Santos dejó a Los Ángeles Galaxy para tener su primera aventura en la Liga MX con las Águilas del América. Desde entonces el mediocampista mexicano disputó hasta 165 partidos.

Jonathan dos Santos jugó cerca de 8,890 minutos dentro del campo. El exjugador del FC Barcelona contribuyó con 1 gol y 5 asistencias para la causa del conjunto azulcrema.

El único gol que ha podido marcar Jonathan dos Santos en la Liga MX fue en el Apertura 2023. Por la jornada 14 del torneo, Dos Santos convirtió el gol del empate en la victoria del América 1-2 sobre los Rayos del Necaxa.

Jonathan dos Santos incrementó los títulos obtenidos en su carrera. El mediocampista nacido en Monterrey sumó seis trofeos a su trayectoria. Dos Santos ganó tres Liga MX, una Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup.

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