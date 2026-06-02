Anthony Martial y su decepcionante paso por la Liga MX

Los futbolistas franceses se han convertido en una elección predilecta por los clubes mexicanos. Tras el exitoso paso de André-Pierre Gignac por los Tigres de la UANL, varios futbolistas de Francia han intentado probar suerte en el fútbol mexicano. Hay casos sin mucho brillo como los de Florian Thauvin y Allan Saint-Maximin. El caso de Anthony Martial no se queda atrás.

El exdelantero del Manchester United llegó a la Liga MX con un gran cartel a su espalda. El atacante nacido en Massy jugó para varios clubes en Europa, entre ellos el Mónaco, Sevilla FC, AEK de Atenas y los ya mencionados “Red Devils”. Rayados de Monterrey confió en todo ese cartel y no pudo demostrarlo. Anthony Martial no continuará más con el equipo.

¡ANTHONY MARTIAL FUERA DEL EQUIPO! ?



Matías Almeyda deja en claro que habrá bajas y no negociables en el equipo. Al principio confirmaba que Esteban Andrada no seguiría en el plantel, pero al parecer hubo una confusión y al final confirma que sí sigue, veremos cómo manejan el? pic.twitter.com/8CssCKfxUk — Soy Rayado ? (@SomosRayados) June 1, 2026

En su primera temporada con el conjunto regio, Anthony Martial disputó 12 partidos entre la ronda regular y la Liguilla del Apertura 2025. El atacante francés no marcó ni un gol y tampoco concedió asistencias. Martial solo acumuló poco más de 370 minutos dentro del campo.

Este panorama no luce tan perturbador. La llamada “temporada de adaptación” no es sencilla y se esperaba que para el Clausura 2026 los resultados fuesen mejores. En esta segunda campaña Martial disputó un poco más de minutos.

El atacante francés solo jugó 8 partidos, incluyendo la Concachampions (cerca de 400 minutos dentro del campo). En esta temporada Martial solo marcó 1 gol y concedió 3 asistencias. El único gol de Anthony Martial en México fue en la tercera fecha en la victoria de Monterrey 1-5 sobre Mazatlán.

??? PRIMER GOL DE ANTHONY MARTIAL EN LIGA MX CON RAYADOS DE MONTERREY! ?



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Es evidente que estos resultados no son los esperados para el experimentado delantero de 30 años. Cada vez queda más en evidencia que la fórmula francesa no es tan efectiva. La inspiración es Gignac, pero en la ejecución los intérpretes no han logrado lo mismo.

Anthony Martial tenía un contrato vigente con Rayados de Monterrey. El delantero francés finalizaba su vínculo con los regios en junio de 2027. Sin embargo, desde la directiva anunciaron su salida. Se estima que Martial percibía $4 millones de dólares por temporada.

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