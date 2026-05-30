Rodolfo Pizarro podría tener una nueva oportunidad para brillar en México

Rodolfo Pizarro no ha podido retomar su mejor versión en los últimos años. El exjugador de las Chivas de Guadalajara ya tiene 32 años y sigue luchando para mantenerse en un buen nivel. Pizarro tendría una nueva oportunidad con los Tuzos del Pachuca.

La información fue expuesta por el diario Récord. El portal mexicano reportó que los Bravos de Juárez y los Tuzos del Pachuca estarían en conversaciones para establecer un acuerdo. La llegada de Pizarro a Pachuca sería inminente.

“El futbolista está muy avanzado para llegar al conjunto hidalguense; sin embargo, hasta el momento no ha firmado ningún contrato”, indica el reporte.

Rodolfo Pizarro, quien debutó con los Tuzos hace 14 años y fue pieza clave en el título del Clausura 2016 frente a Monterrey, se encuentra en negociaciones avanzadas para volver a la escuadra hidalguense

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En el torneo Apertura 2025, Rodolfo Pizarro dio señales de recuperación con los Bravos de Juárez. El mediocampista mexicano jugó 20 partidos en total. “Pizarrín” aportó 3 goles y concedió 1 asistencia en poco más de 1,450 minutos dentro del campo.

El Clausura 2026 era un torneo de confirmación. Sin embargo, Rodolfo Pizarro no pudo ser consistente y perdió terreno dentro del club. En este torneo el mexicano solo disputó 14 partidos, pero estuvo dentro del campo durante 665 minutos (menos de la mitad del torneo anterior). Pizarro solo marcó 1 gol y otorgó 1 asistencia.

“Las conversaciones apuntan a que Pizarro es adquirido en forma definitiva. Se habló en su momento de la posibilidad de un intercambio por el mediocampista de 32 años, pues el conjunto tuzo cedería a Pedro Pedraza y Juan Sigala, pero esto no pudo ser confirmado”, agrega el reporte.

El regreso al Pachuca

El camino de Rodolfo Pizarro en el fútbol profesional inició con los Tuzos del Pachuca. En julio de 2012, “Pizarrín” subió al primer equipo de los Tuzos. Después del conjunto que hace vida en el Estadio Hidalgo, Pizarro vistió otras camisetas como las de Chivas, Monterrey, Inter Miami, AEK de Atenas, Mazatlán y los Bravos de Juárez.

Rodolfo Pizarro estuvo con el Pachuca al rededor de 5 temporadas. “Pizarrín” jugó 155 partidos con la camiseta de los Tuzos (su etapa más larga en un club profesional). Pizarro marcó 10 goles y concedió 13 asistencias en poco más de 11,800 minutos disputados dentro del campo.

¿REGRESA A CASA? ?



El futuro de Rodolfo Pizarro estaría lejos de Juárez, luego de que el jugador pidiera su salida.



? Su destino sería el regreso a casa, pues está a nada de convertirse en jugador de Pachuca, así reporta diario Récord.



? La operación tendría jugadores de? pic.twitter.com/vGLcAmova2 — Futbol Total (@futboltotal) May 27, 2026

El futbolista nacido en Tampico conquistó con el Pachuca el torneo Clausura 2016 de la Liga MX. En aquel club, además de Pizarro, destacaban otras piezas como Hirving “Chucky” Lozano y Érick Gutiérrez. Una década más tarde, “Pizarrín” buscaría recordar y retomar los momentos más exitosos de su carrera.

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