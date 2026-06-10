El Canelo Álvarez formará parte del protocolo en el juego inaugural del Mundial

El Mundial de 2026 atrae una gran cantidad de personalidades del deporte. El duelo inaugural contará con grandes actuaciones de artistas, pero también destacará la presencia de figuras representativas del boxeo como Saúl Álvarez. El peleador mexicano entregará el premio al mejor jugador del duelo inaugural entre México y Sudáfrica.

La designación de Saúl Álvarez fue promovida por la marca Michelob Ultra. Esta franquicia será la encargada de entregar el reconocimiento Superior Player of the Match al mejor jugador de cada encuentro.

El Canelo Álvarez será la primera personalidad que hará la entrega de este reconocimiento. Mexicanos y sudafricanos se debatirán el primer Superior Player of the Match de la Copa del Mundo de 2026.

‘Canelo’ Álvarez estará en la inauguración del Mundial 2026 para entregar el trofeo al mejor jugador en el México vs Sudáfricahttps://t.co/x9wh2oue67 pic.twitter.com/Hr43BqnWcb — La-Lista Deportes (@LaListaDeportes) June 10, 2026

Rodolfo Vargas, director de marcas premium del Grupo Modelo, explicó cuáles fueron las razones por las que designaron a Saúl Álvarez como la personalidad que hará la entrega de este premio. Vargas destacó la importancia que tiene el boxeador tapatío en México.

“En Michelob Ultra reconocemos a quienes llevan la excelencia a otro nivel y transforman la grandeza del deporte, por eso elegimos al Canelo Álvarez. Además, al tratarse del partido inaugural de México en la Copa del Mundo, buscamos crear un momento que refleje la importancia de este escenario para nuestro país. Estamos seguros de que Saúl representa el orgullo nacional para millones de aficionados”, explicó.

Este premio será votado por los aficionados. Durante cada encuentro, los seguidores del Mundial podrán votar por el Superior Player of the Match de la Copa. Esta elección se realizará a través de la plataforma oficial de la FIFA.

¿Cuándo debuta México?

La selección mexicana inicia su travesía en el Mundial de 2026 este jueves 11 de junio. El primer duelo será en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México. Sudáfrica será el rival del conjunto azteca. Este duelo inaugural se repite, tal y como ocurrió en la Copa del Mundo de 2010.

Poetry at its best. Exactly 16 years ago on the same date of 11 June SA faced Mexico in the world cup opener. This Thursday the same match opens the gallantry?

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