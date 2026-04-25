En Grecia quieren quedarse con Orbelín Pineda

Orbelín Pineda ha encontrado su lugar en el mundo en el fútbol de Grecia. El exjugador de Cruz Azul se ha establecido como una pieza importante en el AEK de Atenas. Desde el club tienen la intención de retenerlo, pero ya tendría un precio de salida ante un posible interés desde la MLS o la Liga MX.

El agente de Orbelín Pineda, Marco Villareal, charló con el portal griego Athletiko. El agente del mexicano reveló que desde el AEK le han manifestado su deseo de continuar con los servicios de Pineda.

“El AEK ha manifestado su intención de prorrogar el contrato (…) Todo dependerá de la oferta“, dijo el representante. Según informaciones de Transfermarkt, Orbelín Pineda finaliza su contrato con el club en junio de 2027.

Se estima que el club griego busque extender el contrato de Orbelín Pineda hasta 2029 o 2030. Esa extensión del vínculo también promovería un aumento salarial. Pineda actualmente percibe cerca de $1.5 millones de dólares al año.

Precio para la MLS y la Liga MX

El mismo portal explica que desde el AEK de Atenas están conscientes de que algún club extranjero podría interesarse en los servicios de Orbelín Pineda. El futbolista mexicano podría salir a la MLS o la Liga MX a cambio de $9.3 millones de dólares. En caso de que el interesado sea de Asia, el valor ascendería a los $11.7 millones de dólares.

Orbelín Pineda llegó al AEK de Atenas en julio de 2023. El mediocampista de 30 años ya ha jugado 170 partidos con el conjunto griego. En más de 11,900 minutos dentro del campo, Pineda ha convertido 20 goles y ha concedido 17 asistencias.

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Orbelín Pineda se luce con GOL ⚽ y ASISTENCIA 🎯 en la goleada del AEK 3-0 sobre PAOK 🟡⚫

90 minutos de calidad, siendo clave en el ataque y confirmando su gran momento en Grecia 🇬🇷#MexicanosEnEuropa



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Según informaciones de Transfermarkt, el valor de mercado de Orbelín Pineda ronda los €7 millones de euros ($8.2 millones de dólares). El rendimiento de Pineda en la Copa del Mundo de 2026 podría aumentar el valor de la ficha del mexicano.

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