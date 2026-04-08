Orbelín Pineda advierte al Rayo Vallecano: “No venimos a Madrid de visita”

El mediocampista mexicano Orbelín Pineda alzó la voz previo a uno de los partidos más importantes de la temporada en la Liga Conferencia. El jugador del AEK Atenas dejó claro que su equipo no viajará a España como espectador, sino con la firme intención de competir al máximo nivel ante el Rayo Vallecano.

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Orbelín Pineda advierte al Rayo Vallecano en la Liga Conferencia

En la antesala del duelo de ida de los cuartos de final, Orbelín Pineda reconoció la dificultad del rival, pero también dejó en claro la ambición del conjunto griego en territorio español.

“Tenemos la oportunidad de seguir trascendiendo, de seguir de la mejor forma, y aunque ningún equipo es fácil todos aspiramos a llegar lo más alto posible. Hay un gran rival enfrente pero nosotros hemos venido a dar espectáculo. Trataremos de dar lo mejor porque aspiramos a hacer grandes cosas”, dijo Pineda, en conferencia de prensa.

El AEK Atenas, actual líder de la Superliga griega, llega con confianza a este compromiso clave, buscando dar un golpe de autoridad en el torneo continental.

“No venimos de visita”: el mensaje claro de Orbelín Pineda

El mexicano fue contundente al hablar sobre la mentalidad con la que enfrentarán al Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, destacando que su equipo buscará imponer condiciones.

“Sabemos que mañana no será fácil pero no vamos a estar de visita. Queremos dar espectáculo y sabemos que lo más importante es intentar equivocarnos lo menos posible”, comentó el centrocampista mexicano.

Estas declaraciones refuerzan el carácter competitivo del equipo griego, que apunta a sorprender en una eliminatoria que luce pareja.

AEK Atenas confía en su plantel y figuras internacionales

Además del protagonismo de Orbelín Pineda, el AEK Atenas cuenta con futbolistas de experiencia internacional que pueden marcar diferencia en la serie.

“Cada jugador al que le toque jugar cuenta. Evidentemente tenemos jugadores de calidad como Luka Jovic o Roberto Pereyra que por su experiencia para llegar a lo más alto nos van a ayudar mucho a dar un buen espectáculo”, concluyó.

Con figuras como Luka Jovic, exjugador del Real Madrid, el equipo griego buscará aprovechar su talento ofensivo para complicar al conjunto español.

Clave del partido: espectáculo, ambición y mínimo margen de error

El enfrentamiento entre Rayo Vallecano y AEK Atenas promete ser uno de los más atractivos de los cuartos de final de la Liga Conferencia, con dos equipos que buscan dar el siguiente paso hacia el título.

Para Orbelín Pineda, la clave estará en mantener la concentración y aprovechar cada oportunidad, en un duelo donde el margen de error será mínimo.

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