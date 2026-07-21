David Ospina no ocultó su ilusión del nuevo reto en México

David Ospina es un guardameta con mucha experiencia en el fútbol internacional. El arquero colombiano llega al Atlante, un nuevo reto en su carrera. Ospina está motivado con su participación en el club que dirige Miguel Herrera.

El Atlante tendrá el complejo reto de volver a competir en la primera división del fútbol mexicano. Miguel Herrera lidera este proyecto. David Ospina está consciente de las capacidades del cuerpo técnico y espera poder aportar su experiencia para el beneficio del club.

“Vengo a aportar; sé que es un equipo en el que se quieren hacer las cosas bien, hay un gran cuerpo técnico encabezado por Miguel; la verdad es ambicioso tener un entrenador como él y vengo a dar mi granito de arena”, dijo el guardameta de 37 años.

Los reportes indican que David Ospina habría firmado un contrato por un año con el Atlante. Esto le permitiría al colombiano participar en dos torneos cortos con el conjunto mexicano. El primer objetivo es asentarse en la portería y adaptar a la plantilla a este nuevo nivel de competencia.

“Es un proyecto maravilloso. Hay que ir paso a paso e ir consolidando el grupo; es un equipo joven y tengo muchas ganas de hacer las cosas bien. Necesitamos el apoyo de la afición para aprovechar al máximo este proyecto”, agregó el veterano guardameta colombiano.

Un arquero de larga trayectoria internacional

En 2008 David Ospina dejó al Atlético Nacional para irse al fútbol de Europa. Desde entonces el guardameta mexicano ha defendido los arcos del Nice, Arsenal, Napoli, Al Nassr y ahora su primera experiencia en el fútbol mexicano.

David Ospina estuvo entre los convocados por Néstor Lorenzo para la selección de Colombia en el Mundial de 2026. A pesar de que no disputó ningún minuto, Ospina era una pieza clave que le ofreció experiencia a la plantilla cafetera. Un caso similar al de Guillermo Ochoa.

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