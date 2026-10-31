Gilberto Mora suma minutos valiosos en el espectacular empate de Monterrey y Xolos

El talentoso mediocampista Gilberto Mora se convirtió en el gran foco de atención del balompié nacional al sumar minutos cruciales en el espectacular empate 3-3 entre los Rayados de Monterrey y los Xolos de Tijuana en la decimoquinta jornada de la Liga MX.

El juvenil mediapunta de la escuadra fronteriza ingresó al terreno de juego para darle claridad al ataque comandado por el director técnico Sebastián Abreu, en un choque de locura celebrado en el Estadio BBVA, donde los reflectores se dividieron entre las obras de arte de Lucas Ocampos y Hugo Cuypers y la esperada reaparición de la joya azteca.

¡LA SENSACIÓN DEL MOMENTO! ????



Gil Mora está presente en Monterrey para el partido entre Rayados y Tijuana de la #LigaMX y toda la afición quiere un saludo del joven mexicano ??? pic.twitter.com/ovGZZx5oo7 — Claro Sports (@ClaroSports) November 1, 2026

La presencia del juvenil sobre la cancha del Gigante de Acero inyectó una dinámica diferente al encuentro y demostró que su recuperación física marcha sobre ruedas, convirtiéndose en el ingrediente perfecto de un festival ofensivo que mantuvo al aficionado al filo de la butaca.

ABUCHEOS PARA MORA EN EL BBVA ?



ASÍ RECIBIERON A MORITA EN EL GIGANTE DE ACERO ?#SabadoFutbolero pic.twitter.com/XkCGF8QLrg — TUDN USA (@TUDNUSA) November 1, 2026

Este oportuno regreso del futbolista de 17 años a los terrenos de juego alivia las tensiones en el entorno del conjunto canino de cara a la liguilla del torneo Apertura 2026, una campaña de alta exigencia donde el cuadro de la frontera ha tenido que dosificar sus piezas para asegurar su boleto a la fiesta grande sin arriesgar la integridad de sus canteranos.

El cuerpo técnico de Tijuana manejó con pincitas los tiempos de juego del mediocampista tras las molestias físicas que lo marginaron de los compromisos previos, buscando que recupere el ritmo de forma progresiva en las aduanas más complejas del balompié nacional.

¡DOBLETE DE PRECIADO! ?



¡XOLOS LO EMPATÓ EN MENOS DE 4 MINUTOS! ?#SabadoFutbolero pic.twitter.com/MPNkhL1QIX — TUDN USA (@TUDNUSA) November 1, 2026

La fanaticada tricolor sigue con lupa cada destello del centrocampista debido al fuerte interés que ha despertado en las principales instituciones del viejo continente, por lo que su participación en un marcador tan abultado consolida su estatus como el prospecto más emocionante de la baraja local.

La prensa especializada destaca que este vibrante empate 3-3 en la Sultana del Norte desnudó tanto el enorme desequilibrio que aporta la joya de Xolos como las severas desatenciones de la escuadra regiomontana para amarrar los resultados frente a su gente.

Resulta evidente que la decisión de otorgarle rodaje en escenarios de alta presión acelerará el proceso de consolidación de un elemento que está llamado a ser el nuevo referente creativo en los torneos internacionales del próximo ciclo.

Aunque el planteamiento de Abreu prioriza resguardar la salud del juvenil para evitar una recaída que opaque su proyección internacional, la cruda realidad de la competencia obligará a la directiva fronteriza a explotar al máximo sus condiciones técnicas para competir con autoridad frente a los clubes más poderosos del certamen.–

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