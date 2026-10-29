Gilberto Mora pone paños fríos a sus planes de jugar en Europa

Gilberto Mora regresó a las canchas del balompié mexicano con las revoluciones bien controladas y de inmediato apagó el fuego de las especulaciones internacionales. El futbolista juvenil de los Xolos de Tijuana tuvo minutos durante el duelo donde la escuadra fronteriza le sacó un amargo empate al líder general del torneo, las Águilas del América, en la cancha del Estadio Banorte.

Al término de las acciones, el talentoso mediocampista ofensivo rompió el silencio ante las cámaras de la televisión y decidió poner paños fríos a su presente deportivo, su estado físico y a las fuertes versiones que lo colocan en la órbita de los gigantes de Europa en el mercado invernal.

'ESPEREMOS SE DÉ SI DIOS QUIERE'????



Tras casi un mes fuera, Gilberto Mora volvió a las canchas (1-1 entre Xolos y América) en el Estadio Banorte. ???



Por lo pronto, el 10 de Tijuana dejó su futuro en manos de Rafaela Pimenta…?



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El futbolista de la jauría tomó las cosas con mucha madurez a pesar de su corta edad y aseguró mantenerse sumamente sereno ante el fuerte interés de los clubes del viejo continente. Al ser cuestionado sobre las ofertas que se cocinan en el extranjero, Mora afirmó estar completamente enfocado en su actual club.

Por esa razón prefirió dejarle todo el peso de las negociaciones de pantalón largo a su representante, a quien catalogó como la verdadera experta en la materia aduanal, reiterando que su única obligación actual es seguir demostrando su buen futbol en las canchas de la Liga MX, esperando que se concrete el salto, si Dios quiere.

Respecto a la incómoda lesión muscular que lo mantuvo congelado y fuera de las canchas por espacio de un mes entero, Gilberto Mora, quien la semana pasada acaba de cumplir los 18 años de edad para alcanzar la mayoría de ley, mandó un mensaje de tranquilidad para su cuerpo técnico y la afición.

El juvenil mexicano aseguró que se encuentra al 100 por ciento en el plano físico y completamente disponible para encarar el cierre del certamen local, donde el cuadro canino busca amarrar de forma directa un boleto para la fiesta grande del balompié azteca.

¡Vamos Morita!



Gilberto Mora entró de cambio con Xolos en el Azteca, una casa que conoce muy bien y el público se le entregó.



?Miguel Mújica



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El seleccionado juvenil admitió que tenía muchísimas ganas de regresar a patear el balón tras el largo rato que pasó bajo los cuidados médicos. Mora valoró enormemente el desempeño colectivo de sus compañeros en la última jornada, destacando que el grupo se mantiene sumamente unido frente a las adversidades y que jugar como un verdadero equipo los vuelve una escuadra sumamente fuerte, lo cual quedó demostrado al plantarse con personalidad en una cancha sumamente difícil ante un rival de jerarquía para rescatar una unidad que sabe a gloria en la frontera.

Por lo pronto, Mora sigue siendo un imán de atracción para los aficionados que este miércoles reciente en el estadio Banorte se le entregaron a la hora de entrar de cambio en la segunda mitad y este jueves en Monterrey volvió a robar cámara entre los aficionados regiomontanos.

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