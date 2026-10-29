Hugo Sánchez le marca el camino a Gilberto Mora

Gilberto Mora es el futbolista de mayor proyección del fútbol mexicano. El mediocampista de los Xolos de Tijuana ha generado muchas expectativas. Hugo Sánchez espera que Mora sea ambicioso y busque progresar hasta superarlo.

Hugo Sánchez es una de las grandes leyendas del fútbol mexicano. El “Pentapichichi” dejó su huella en el Real Madrid y fue uno de los grandes ídolos del fútbol mexicano.

“Hugol” considera que Gilberto Mora va por muy buen camino en su carrera. Con tan solo 18 años, Hugo Sánchez ya puede identificar grandes cualidades en el futbolista de los Xolos de Tijuana.

“Va por buen camino. Siento que siendo tan joven y con los partidos que lleva hasta ahora, ha demostrado su inteligencia, talento y calidad. Ahora debe querer más y mejorar”, dijo Hugo Sánchez para Sports Illustrated.

??? Hugo Sánchez tiene claro el siguiente paso para Gilberto Mora: llegar a Europa, seguir creciendo y apuntar a lo más alto. En entrevista con Sports Illustrated México, destacó su talento y aseguró que tiene calidad para jugar en cualquier equipo importante del futbol europeo. pic.twitter.com/AoRvobiyfV — Sports Illustrated MX (@SIMexico_) October 26, 2026

Hugo Sánchez hizo énfasis en la ambición que debe tener Gilberto Mora para triunfar en Europa. No solo se trata de llegar al Viejo Continente y mantenerse. Con 18 años y muchos clubes tras su ficha, Mora debe apuntar a una carrera larga y de gran éxito en Europa.

“Todo lo que sea más y mejor debe prevalecer en la historia de cada uno. (…) Debe pensar ‘Si Hugo Sánchez fue a Europa y consiguió cosas grandes, puedo intentar igualarlo y superarlo’. (…) Ojalá que muchos jóvenes mexicanos tengan la ilusión de no parar hasta conseguirlo”, agregó.

El estatus de Gilberto Mora

El mediocampista de los Xolos de Tijuana ha sido vinculado a varios clubes de Europa. Entre ellos destacan el Liverpool, Barcelona, Arsenal, Dortmund, Benfica, entre otros.

Gilberto Mora tiene un contrato vigente con los Xolos de Tijuana hasta junio de 2029. Según informaciones de Transfermarkt, Mora tiene un valor de mercado que ronda los $28 millones de dólares.

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