Keylor Navas aconseja a Gilberto Mora para su futuro

Gilberto Mora es una de las principales joyas del fútbol mexicano. El jugador de los Xolos de Tijuana tiene una gran proyección en su carrera. Keylor Navas ofreció sus consideraciones sobre “Morita”. Navas le pide que mantenga su enfoque.

Keylor Navas jugó en grandes equipos de Europa. El guardameta costarricense defendió el arco del Real Madrid y el PSG entre otros clubes. La historia de Navas es la de un jugador que se abrió camino en un mercado de élite para un pasaporte poco cotizado en Europa.

Con una gran experiencia a su espalda, Keylor Navas considera que es esencial que Gilberto Mora no piense en su próximo paso y se centre en su desarrollo futbolístico con su club actual.

“¿Qué le diría? Es importante que… ojalá, y estoy seguro que eso están haciendo con él, pueda tener la cabeza tranquila y presente”, dijo el veterano arquero costarricense.

Keylor Navas se rinde ante Gilberto Mora; "Su talento lo llevará a Europa"https://t.co/DQ3uxKi3x1 — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 16, 2026

Varios medios han informado el interés de algunos clubes de Europa por la ficha de Gilberto Mora. Entre ellos han sido mencionados importantes equipos de la élite del Viejo Continente. Keylor Navas considera que Gilberto Mora no debe desconcentrarse por sus posibles destinos. Su salto a Europa llegará.

“Siempre es importante que él siga enfocado, pero él es un jugador de gran talento y el talento que tiene lo va a llevar a Europa en algún momento“, agregó.

Gilberto Mora solo tiene 18 años. El futbolista nacido en Tuxtla Gutiérrez tiene un contrato vigente con los Xolos de Tijuana hasta junio de 2029. Según informaciones de Transfermarkt, el valor de mercado de “Morita” ronda los €25 millones de euros ($28 millones de dólares).

Sigue leyendo:

– Iván Zamorano elogió el talento de Gilberto Mora

– Gilberto Mora entre los 10 talentos jóvenes elegidos por Lionel Messi

– Gilberto Mora con buenas noticias en el Tricolor para el duelo contra Estados Unidos

– Keylor Navas sale en defensa de Esteban Solari