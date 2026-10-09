Keylor Navas sale en defensa de Esteban Solari

Los Pumas de la UNAM no están teniendo una buena temporada. Las críticas sobre el rendimiento del equipo se hacen notar y Esteban Solari es uno de los principales señalados. Keylor Navas respaldó a su entrenador.

Keylor Navas le puso mucho más difícil el trabajo a la directiva en caso de que quieran hacer un cambio en el timón. El guardameta costarricense está contento con el proceso de Esteban Solari. Esto le da más tiempo al estratega argentino para revertir su mala temporada.

“El mensaje tiene que ser claro aquí la responsabilidad no es solo del cuerpo técnico, la responsabilidad es de todos, tanto de la institución y los futbolistas; nosotros somos los que nos equivocamos y acertamos dentro de la cancha y en eso no tiene mucho que ver con lo que el entrenador pueda decir o hacer”, dijo Navas en rueda de prensa.

Los Pumas de la UNAM marchan en el puesto 12 de la clasificación general de la Liga MX. Los del Pedregal acumulan 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas. A pesar de este balance, Navas sigue confiando en el proceso y lanzó contundentes frases que le dan oxígeno a Solari en el banquillo.

“Nosotros estamos muy contentos con el cuerpo técnico, estamos entendiendo la idea que él quiere, poco a poco vamos viendo mejorías en nuestra forma de jugar, si bien es cierto que tenemos que ser más constantes y tratar de aguantar todo el partido con la misma concentración. Podría decir como capitán de este equipo que estamos a muerte con él y con todo su cuerpo técnico y el domingo vamos a salir a respaldarlo y a respaldar también nuestro trabajo”, sentenció.

El próximo partido de los Pumas de la UNAM será el domingo 11 de octubre. El conjunto felino se enfrentará a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. La Máquina está en el penúltimo puesto de clasificación a la Liguilla.

Si se cuenta la Leagues Cup 2026, Los Pumas de la UNAM tienen una prolongada racha sin victorias. En los últimos diez partidos, Los del Pedregal acumulan dos victorias, 6 derrotas y dos empates.

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