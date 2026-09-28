Keylor Navas vuelve a la selección de Costa Rica tras crisis de resultados

Doce años después de compartir una de las etapas más recordadas de la selección de Costa Rica, Bryan Ruiz y Keylor Navas volverán a trabajar juntos con la Tricolor, aunque esta vez desde roles diferentes. Ruiz, ahora como técnico interino, solicitó el regreso del experimentado guardameta para los próximos partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Navas, actual portero de Pumas, aceptó la convocatoria y recibió el permiso del club mexicano para incorporarse al combinado costarricense. Un reporte de la cadena ESPN señaló que el arquero estará disponible para los encuentros contra Nicaragua y Haití.

El llamado se produjo después de una comunicación directa entre ambos. Ruiz contactó a Navas para conocer su disposición y el guardameta respondió favorablemente, por lo que podrá ser tomado en cuenta desde el partido del próximo jueves en Managua.

La previsión es que Navas llegue este lunes por la noche al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y se incorpore de inmediato al grupo. El equipo costarricense tendrá poco margen para preparar el compromiso, debido a la proximidad del encuentro ante Nicaragua y al siguiente duelo, el domingo como local frente a Haití.

¡Vuelve Keylor Navas a LaSele! ?? Bryan Ruíz pidió su regreso, Roan Wilson también podría ser convocado. Están en eso. ??



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Navas llega después de haber tenido actividad con Pumas este domingo. El equipo universitario perdió 2-3 contra Atlético de San Luis en la Liga MX, en un encuentro en el que el guardameta tuvo intervenciones importantes, aunque también participó en una de las anotaciones del conjunto rival.

El portero se ha consolidado como uno de los principales referentes de Pumas durante el último año. Ahora volverá a ponerse la camiseta de Costa Rica en un momento de cambios para la selección.

El regreso de Navas coincide con la salida de Batista

La convocatoria del guardameta se concretó el mismo día en que la Federación Costarricense de Fútbol anunció la salida de Fernando Batista y de su cuerpo técnico. El argentino dejó el cargo después de seis partidos, con cinco derrotas, un empate y ninguna victoria.

Las caídas ante Curazao, por 4-3, y Haití, por 2-0, terminaron de complicar la situación del equipo en la Liga de Naciones. Ruiz fue nombrado inmediatamente como entrenador interino para dirigir los dos partidos que quedan en la fase de grupos.

Navas no había sido incluido por Batista en su primera convocatoria para compromisos oficiales. Su ausencia había adquirido especial relevancia después de que el propio técnico argentino reconociera que había intentado comunicarse con el arquero.

Con el cambio en el banquillo, la situación tomó otro rumbo. Ruiz recurrió a un jugador con quien compartió vestuario durante varios años y que conoce de primera mano la exigencia de representar a Costa Rica.

El regreso también retoma una posibilidad que Navas había dejado abierta meses atrás. El pasado 16 de julio, el guardameta evitó confirmar si continuaría con la selección y señaló que debía conversar con el cuerpo técnico y conocer los planes.

“La etapa mía en la selección… hay que ver el momento, las conversaciones, lo que pueda venir. Este… ahorita mismo creo que no es el momento indicado para decir si voy o si no voy. Hay que tener esa conversación también con el cuerpo técnico, la selección y demás, y ver cuáles son los planes a favor, ¿verdad?”, dijo entonces.

Navas también había señalado: “Yo creo que al final, como digo, esto es un trabajo, es conversación, es un país. Uno siempre quiere lo mejor para Costa Rica y, bueno, vamos a ver qué pasa”.

Ahora, el arquero tendrá la posibilidad de volver a defender a la Tricolor frente a Nicaragua y posteriormente ante Haití. Ruiz, por su parte, dirigirá desde el banquillo después de haber sido compañero de Navas durante una generación que disputó tres Copas del Mundo y alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014.

Años después de aquella etapa, ambos vuelven a encontrarse con responsabilidades distintas: Ruiz estará al frente del equipo y Navas tendrá nuevamente la oportunidad de ocupar el arco de Costa Rica.

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