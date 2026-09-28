Costa Rica le aplica su segundo despido en un año al argentino ‘Bocha’ Batista

Fernando “Bocha” Batista volvió a quedarse sin selección nacional en menos de un año. El argentino fue destituido este lunes como entrenador de Costa Rica después de apenas siete meses al frente del equipo, luego de una serie de resultados que dejó a los ticos con pocas posibilidades de avanzar en la Liga de Naciones de la Concacaf.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) decidió terminar el ciclo del técnico de 55 años y colocar de manera interina al exjugador Bryan Ruiz, quien tendrá la responsabilidad de dirigir los dos encuentros restantes de la fase de grupos del torneo regional.

“Tomamos la decisión de separar a Fernando Batista del puesto y decidimos nombrar de manera interina a Bryan Ruiz en el cargo”, declaró el presidente de la FCRF, Osael Maroto.

La FCRF comunica que el señor Fernando Batista y su cuerpo técnico no continuarán al frente de La Selección mayor masculina.



Agradecemos y les deseamos el mejor de los éxitos en sus proyectos a futuro. pic.twitter.com/2ReyVdjnuk — FCRF (@fcrf_cr) September 28, 2026

Ruiz comenzará su trabajo este lunes con el entrenamiento de Costa Rica. Su primera prueba será el jueves en Managua contra Nicaragua y después enfrentará a Haití el domingo como local. Ambos compromisos corresponden a las últimas jornadas de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

La situación deportiva del conjunto costarricense precipitó el cambio de entrenador. Las derrotas por 3-4 ante Curazao y 2-0 frente a Haití, correspondientes a los partidos de septiembre, complicaron seriamente sus opciones de alcanzar los cuartos de final. Costa Rica necesita ganar sus dos encuentros restantes y esperar una combinación de resultados para avanzar.

Batista no pudo completar el proceso que Costa Rica había proyectado

La FCRF había presentado a Batista a comienzos de marzo como el encargado de conducir a la selección absoluta hacia el Mundial de 2030. La apuesta contemplaba un proyecto de mayor duración, pero los resultados obtenidos durante sus primeros meses modificaron los planes de la federación.

“Los resultados no se dieron. Cuando lo contratamos pensamos en todo el proceso al 2030 (…) es un cambio que se está dando por los malos resultados”, explicó Maroto.

El inicio del ciclo estuvo marcado por una derrota contundente ante Irán, que se impuso 5-0 en un amistoso disputado en marzo. Costa Rica también empató 2-2 con Jordania ese mismo mes. En junio llegaron otros dos tropiezos, esta vez contra Colombia, que ganó 3-1, e Inglaterra, que venció 3-0.

Los resultados oficiales de septiembre terminaron por acelerar la decisión de la federación.

Os quatro gols da virada de Curaçao contra Costa Rica com a narração da TV de Curaçao pic.twitter.com/9hdUNbMDZX — Reinaldo Andrade Raimundsson (@rei_raimundsson) September 25, 2026

La salida de Batista se produjo apenas un día después de sus últimas declaraciones oficiales. Tras la derrota contra Haití, el argentino aseguró que se sentía “fuerte” y que confiaba “a muerte” tanto en su trabajo como en el grupo de jugadores. También sostuvo que los malos resultados forman parte de los procesos y afirmó que “hay cosas futbolísticas que se han hecho bien”.

El argentino había llegado a Costa Rica después de que la federación decidiera no renovar, en noviembre pasado, el contrato del mexicano Miguel “Piojo” Herrera, quien no logró clasificar al equipo al Mundial de 2026.

Antes de asumir en Costa Rica, Batista había dirigido a las selecciones sub-20 y sub-23 de Argentina y consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. También estuvo al frente de Venezuela entre 2023 y 2025.

Precisamente, su etapa con la Vinotinto había terminado pocos meses antes de su llegada a Costa Rica. En septiembre de 2025, la Federación Venezolana de Fútbol anunció el cierre de su ciclo junto con todo su cuerpo técnico, después de la derrota 3-6 ante Colombia en Maturín.

Ese resultado, combinado con el triunfo de Bolivia sobre Brasil, dejó a Venezuela sin posibilidades de acceder al repechaje para el Mundial de 2026. La FVF comunicó entonces que “Fernando ‘Bocha’ Batista ha sido cesado de sus funciones como director técnico de la selección nacional absoluta, junto con todo su cuerpo técnico”.

Ahora, Batista vuelve a dejar un seleccionado nacional antes de completar el proceso para el que había sido contratado. En Costa Rica, Bryan Ruiz asumirá de forma interina mientras el equipo intenta mantener sus opciones en la Liga de Naciones.

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