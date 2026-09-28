América alcanza a Toluca en el liderato de la Liga MX: así queda la tabla del Apertura 2026

El América alcanzó a Toluca en la cima del Apertura 2026 de la Liga MX. Con su triunfo por 4-2 sobre Necaxa, las Águilas llegaron a 20 puntos y empataron a los Diablos Rojos, que conservaron el liderato gracias a su mejor diferencia de goles.

El resultado coloca a los azulcremas en el segundo puesto, con un balance de seis victorias, dos empates y una derrota. Toluca, por su parte, dejó escapar la oportunidad de ampliar su ventaja luego de empatar 3-3 ante Cruz Azul en el duelo más esperado del fin de semana.

La pelea por la cima queda así abierta de cara a la reanudación del torneo, después de la fecha FIFA.

América alcanza los 20 puntos y presiona a Toluca

El equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada tuvo que remontar en su visita a Necaxa. Los Rayos se adelantaron en dos ocasiones con goles de Owen González y el argentino Julián Carranza, pero el América encontró la respuesta con una actuación decisiva de Henry Martín.

El delantero mexicano firmó un triplete, mientras que el colombiano Miguel Borja también se hizo presente en el marcador. Con esos cuatro goles, las Águilas consiguieron una victoria que les permitió igualar la cosecha de puntos de Toluca.

La diferencia de goles es ahora el factor que separa a ambos clubes en la clasificación. América suma 20 unidades, las mismas que el conjunto escarlata, pero todavía aparece detrás en la tabla.

Luchar juntos, enfocarse y dar el máximo partido a partido. ?



Nos queda mucho por recorrer, Águilas. ¡VAMOS CON TODO! ? pic.twitter.com/NUlBP12tgL — Club América (@ClubAmerica) September 28, 2026

Toluca deja escapar puntos ante Cruz Azul

El empate 3-3 entre Toluca y Cruz Azul modificó el panorama de la parte alta. Los Diablos Rojos necesitaban ganar para mantener distancia respecto al América, pero terminaron repartiendo unidades con el vigente campeón.

El mundialista Alexis Vega anotó dos goles para Toluca y el brasileño Helinho aportó otro. Por Cruz Azul, el uruguayo Gabriel Fernández marcó un doblete y el argentino Nicolás Ibáñez completó la cuenta.

El resultado dejó a Toluca con 20 puntos y abrió la puerta para que América lo alcanzara en el liderato.

Juegazo que terminó en empate ?



Peleando en lo alto ?@calientesports pic.twitter.com/Q4hSQduJir — Toluca FC (@TolucaFC) September 27, 2026

Chivas se mantiene tercero y Querétaro escala posiciones

Chivas de Guadalajara continúa en el tercer lugar, aunque sufrió una derrota inesperada en casa frente a Querétaro. Los Gallos Blancos se impusieron 2-0 con anotaciones de Alí Ávila y el argentino Matías Coronel.

El triunfo permitió a Querétaro subir hasta el cuarto puesto, con 17 puntos, la misma cantidad que León y Atlas, ubicados en la quinta y sexta posición, respectivamente.

Otros resultados en la Liga MX

León también sumó de a tres al vencer 2-1 a Juárez FC, gracias a un gol de último instante de José Alvarado. Atlas, por su parte, derrotó 3-2 a Tijuana con tantos de Ryan Mmaee, Luis Esteves y Florián Monzón.

En otros resultados de la jornada, Atlante venció 4-2 a Monterrey; Santos superó a Pachuca; Tigres UANL derrotó a Puebla, y Atlético de San Luis se impuso 3-2 a Pumas.

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