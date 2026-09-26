Salomón Rondón y el récord de goles en la Liga MX

Con 37 años, José Salomón Rondón sigue siendo un delantero influyente en la Liga MX. El delantero venezolano es el máximo goleador del Apertura 2026 con 10 anotaciones. Repasa cuales son los delanteros que marcaron más goles en un solo torneos.

José Salomón Rondón ha sido titular en todos los partidos del Pachuca. En 9 partidos del Apertura 2026, Rondón ya llegó a la decena de goles. El delantero sudamericano solo se ha ido en blanco en dos partidos en la temporada.

El “Rey Salomón” le convirtió a los Pumas, Querétaro, Puebla, Chivas, Juárez, Atlante y Tijuana. El atacante de los Tuzos tiene cuatro jornadas consecutivas sacudiendo las redes en la liga mexicana.

A los Tuzos aún les quedan ocho jornadas para cerrar su participación en la ronda regular. Aún faltan duelos contra el Santos, Necaxa, Monterrey, Cruz Azul, América, Tigres, Atlas y Toluca. Es decir, Rondón aún tiene margen de mejora, pero los rivales no son para nada sencillos.

Récord de goles en la Liga MX

En la Liga MX han pasado grandes goleadores. A pesar de que los registros de Rondón son buenos, luce bastante complejo que ingrese al podio histórico. El récord le pertenece a José Saturnino Cardozo. En el Apertura 2002 marcó 29 goles. En esa temporada Cardozo le anotó 4 goles al Pachuca, además de 3 anotaciones a Chiapas, Necaxa y Puebla.

Lo curioso del caso es que el segundo en discordia es el mismo José Saturnino Cardozo. En el Clausura 2003, el goleador del Toluca reafirmó su gran momento con otras 21 anotaciones. En esas temporadas la ronda regular duraban 19 partidos.

El podio lo cierra un exjugador muy bien visto en Tijuana. Sebastián Abreu, cuando jugaba para Cruz Azul, marcó 19 goles en el verano de 2002.

Los 10 máximos goleadores en torneos cortos en México

1. José Saturnino Cardozo (Toluca) – 29 goles (Apertura 2002)

2. José Saturnino Cardozo (Toluca) – 21 goles (Clausura 2003)

3. Sebastián Abreu (Cruz Azul) – 19 goles (Verano 2002)

4. Alfredo Moreno (San Luis) – 18 goles (Apertura 2007)

5. Jared Borgetti (Santos Laguna) – 17 goles (Invierno 2000)

5. Emanuel Villa (Cruz Azul) – 17 goles (Apertura 2009)

7.Cuauhtémoc Blanco (América) – 16 goles (Invierno 1998)

7. Bruno Marioni (Pumas UNAM) – 16 goles (Clausura 2004)

7. Andrés Silvera (Tigres UANL) – 16 goles (Clausura 2004)

10. Carlos Muñoz (Puebla) – 15 goles (Invierno 1996)

10.Luis Gabriel Rey (Atlante) – 15 goles (Apertura 2003)

10. Guillermo Franco (Monterrey) – 15 goles (Apertura 2004)

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