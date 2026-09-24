Martín Sarrafiore compara el nivel de intensidad entre futbolista argentino y mexicano

Martín Sarrafiore es un futbolista que recién llega a la Liga MX. El exdelantero de Independiente defiende los colores del Atlante, club de la primera división de México. Sarrafiore se está adaptando al fútbol de estas latitudes y analizó cuál es la principal diferencia entre futbolistas mexicanos y argentinos.

El delantero de 29 años considera que en la Liga MX hay jugadores jóvenes con mucho potencial. Sin embargo, Martín Sarrafiore explicó que estos futbolistas no muestran un nivel de “hambre” similar a los jugadores argentinos.

“Estoy conociendo un poco también lo que es el jugador más joven mexicano, que hay muy buenos jugadores, la verdad. Comparándolo con otros países, el argentino tiene mucha hambre”, dijo Sarrafiore en unas declaraciones expuestas por Récord.

En exclusiva para RÉCORD, Martín Sarrafiore habló sobre las diferencias entre el futbolista mexicano y el argentino. ??????@rosales54462 pic.twitter.com/6WRW2CM8hy — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 24, 2026

Martín Sarrafiore se refiere al hambre de éxito y gloria. El delantero nacido en Villa Ballester considera que hay muchas más dificultades en Argentina para llegar a la primera división. Es por esto que los jóvenes futbolistas deben aprovechar sus oportunidades. Unos pocos minutos jugados valen oro en el balompié argentino.

“Desde que son jóvenes se matan por un lugar en la primera división y cada vez que lo tienen lo suelen aprovechar y se tiran de cabeza por defender ese lugar (…) Capaz que eso, el hambre que tiene, es lo que los lleva a madurar o hacer una transferencia más joven”, explicó.

Estas declaraciones pueden ser contrastadas con la de varias personalidades del fútbol mexicano que han criticado el conformismo de los exponentes aztecas. Al llegar a la primera división y conseguir un buen contrato, dar el salto a Europa luce lejano porque las propuestas n son tan jugosas como en casa.

Martín Sarrafiore fue firmado por el Atlante para el Apertura 2026. El delantero argentino ha visto acción en seis partidos del torneo. Sarrafiore ha podido marcar dos goles en la temporada. El vínculo de Sarrafiore con los “Potros de Hierro” finaliza en junio de 2029.

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