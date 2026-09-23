Matías Almeyda cuestiona que la Liga MX no se detendrá en la fecha FIFA: “El campeonato se debió parar”

El Monterrey afrontará la Jornada 10 del Apertura 2026 con dos ausencias importantes debido a la fecha FIFA, una situación que generó el reclamo de su técnico, el argentino Matías Almeyda.

El entrenador consideró que la Liga MX debió detener su actividad durante esta ventana internacional, especialmente porque varios clubes perderán jugadores convocados por sus respectivas selecciones.

“Vamos a extrañar a nuestros seleccionados. Por ahí el campeonato se debió haber parado porque son jugadores muy importantes para nosotros y así estarán muchos equipos, pero hoy es algo que ya no se puede modificar”, afirmó el estratega en conferencia de prensa.

Matías Almeyda considera que se tuvo que detener la Jornada en la @LigaBBVAMX tras la fecha FIFA. ?



"Por ahí el campeonato se debería haber parado. Porque son para nosotros jugadores muy importantes y así los otros equipos (con sus seleccionados)". pic.twitter.com/QgLrocwts9 — PressPort (@PressPortmx) September 23, 2026

Almeyda lamenta las bajas de Monterrey ante Atlante

La Jornada 10 se disputará con normalidad este fin de semana, pese a que la selección de México enfrentará el sábado a Colombia en Estados Unidos.

En el caso del Monterrey, Orbelín Pineda y Víctor Guzmán no estarán disponibles para el partido de este viernes frente al Atlante, al encontrarse con el combinado mexicano.

Almeyda dejó claro que la ausencia de sus futbolistas representa una dificultad para su equipo, aunque también destacó el significado que tiene para ellos formar parte de la selección.

“Estamos felices por nuestros seleccionados, nosotros trabajamos para que ellos crezcan de manera individual y colectiva, para que de manera natural tengan la posibilidad de competir con su selección, me pone feliz por ellos, fui jugador de selección y es lo máximo, un sentimiento único, contento por ello, pero no por lo otro”, agregó el técnico.

El argentino explicó que Pineda y Guzmán han tenido un buen rendimiento y que sus convocatorias reflejan precisamente el nivel que han mostrado con Monterrey.

“Son dos bajas importantes porque lo vienen haciendo muy bien, porque cada uno destaca en su posición y por eso fueron llamados. Trataremos de que los que los suplan lo hagan de manera satisfactoria y cumplan con las expectativas, aunque nos aporten otras características”, señaló.

Monterrey enfrenta a Atlante en plena fecha FIFA

El conjunto regiomontano visitará al Atlante este viernes en un partido correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026.

La decisión de mantener la actividad de la Liga MX durante la fecha FIFA provoca que algunos equipos tengan que afrontar sus compromisos sin futbolistas convocados por sus selecciones, una situación que Almeyda considera que debería evitarse.

Aun así, el entrenador tendrá que ajustar su alineación para intentar mantener el paso del Monterrey en un torneo en el que las diferencias entre los equipos son reducidas.

Almeyda destaca la paridad del futbol mexicano

Más allá de las ausencias por la fecha FIFA, Almeyda aprovechó para destacar una de las características que, desde su perspectiva, distingue al futbol mexicano: la cantidad de equipos que se mantienen cerca en la clasificación.

“Hay una gran paridad. Muchos equipos están separados por pocos puntos. Eso habla bien de la liga, más allá de que hay equipos que invierten más que otros, siempre hay competencia. Prefiero mil veces esta liga que otras que en siete partidos ya tienen uno que sabes que hay uno que va a ser campeón; en esta liga no se sabe, todo puede cambiar en un partido, eso la hace atractiva”, concluyó.

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