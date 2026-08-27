Matías Almeyda considera que la Liga MX es una de las más competitivas del mundo

Matías Almeyda era uno de los grandes caprichos de los clubes mexicanos. Su buen paso en las Chivas de Guadalajara lo ponía como un objetivo recurrente entre los clubes de la Liga MX. En su regreso a Rayados de Monterrey, el “Pelado” destacó la competitividad del fútbol mexicano.

Matías Almeyda considera que el balompié azteca entrega uno de los torneos más competitivos del mundo. Almeyda argumentó esta idea a partir de su experiencia en múltiples equipos. El “Pelado” fusionó su etapa como jugador y como entrenador.

“Estuve, jugué en la liga italiana, jugué en Noruega, jugué en España, dirigí España, estuve en Grecia, estuve en la MLS, en Argentina, y la Liga Mexicana es una de las ligas más competitivas del mundo”, dijo Almeyda en conferencia de prensa.

En su regreso a la Liga MX, el conjunto de Monterrey marcha en el séptimo puesto de la clasificación general. El club regio acumula tres victorias y dos empates. Almeyda considera que en la Liga MX no hay rival pequeño y el club puede resbalar con cualquier equipo. En esta temporada ya han perdido contra el León y el Necaxa.

“En México cualquiera le gana a cualquiera. Se define todo; puede ir primero en terminar el torneo de entrada a playoff como primero y después cuesta, porque son partidos mano a mano. Eso hace atractiva a la liga”, agregó.

A un paso de la final de la Leagues Cup

Con goles de Victor Guzmáán y Orbelín Pineda, Rayados de Monterrey venció a Chicago Fire en el Toyota Park de Bridgeview. Este partido correspondía a los cuartos de final de la Lagues Cup 2026.

Como argumento que respalda el nivel de la Liga MX, el Club León también avanzó a las semifinales. Los cuatro equipos de la MLS fueron despachados en los cuartos de final jugando como locales. Ahora Rayados deberá enfrentar al Club América.

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