Matías Almeyda le pide a Concacaf unir sur torneos con Conmebol

En Concacaf existe un debate implantado sobré cuál país posee el campeonato de mejor nivel. En este debate entran México y Estados Unidos. Pero Matías Almeyda quiere que en esta conversación sea incluida Conmebol. Para ello, el “Pelado” pide torneos en conjunto.

Matías Almeyda tiene ideas integradoras. Que el fútbol no sea dividido entre Sudamérica y Centroamérica y el Caribe. El estratega argentino puso de ejemplos otros torneos como el Mundial de Clubes de 2025, un campeonato que tuvo una notable expansión en la última edición.

“Todo lo que es América se necesita porque se están comprando y vendiendo jugadores y necesitan competir entre ellos. Yo lo he dicho desde hace rato. Es hora de que, en algún momento, lo piensen para hacer un campeonato. Ya aprobaron ese Mundial de Clubes, en el que algunos fueron invitados y otros no”, dijo el argentino.

Matías Almeyda está a favor de la competencia, quiere una “Champions” latinoamericana.



“Siempre que sea un beneficio para cada liga, todas se necesitan. Todo lo que es América se necesita, porque se están comprando y vendiendo jugadores y necesitan competir entre ellos” pic.twitter.com/rLwxu7JYEq — PressPort (@PressPortmx) August 11, 2026

En este sentido, el estratega de Rayados de Monterrey considera que la integración sería provechosa. Ambas confederaciones sacarían conclusiones positivas de la competencia en conjunto. La Champions, torneo que no discrimina entre naciones de Europa, es un ejemplo de ello.

“Bueno, que hagan como la Champions, pero en toda América. Y ahí nos vamos a dar cuenta en qué posición está Sudamérica, Centroamérica y todos. Que compitan y veamos quién es mejor, como se hace en Europa”, agregó.

La metodología de Almeyda

El exentrenador del Sevilla describió que como entrenador prefiere tener a jugadores que compartan. Matías Almeyda espera que los jugadores tengan varios espacios de convivencia y que el contacto vaya más allá de la cancha. Almeyda conoce cuál es la metodología de la MLS por su paso por San José Earthquackes. El “Pelado” cree que esa indiferencia no es la correcta.

“Trato de que ellos no vuelvan a hacer el futbol que hace la MLS en algunos aspectos: entreno, voy a mi casa; juego, voy a mi casa. El fútbol es otro. El fútbol es de compartir, el fútbol es de vestuario, el fútbol es de ducharte y hablar del partido. Yo acá lo viví cuatro años y esa parte es difícil cambiarla, pero esa parte es la esencia de un futbolista. Entonces, no tenemos excusa”, describió.

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