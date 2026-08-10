UEFA, Concacaf y AFC acusan de “engaño” y exigen transparencia a la FIFA tras el conflicto por el Mundial

Las principales confederaciones del fútbol internacional elevaron este lunes la presión sobre la FIFA. La UEFA, la AFC y la Concacaf difundieron una carta abierta dirigida a la “familia del fútbol” en la que reclamaron unidad, transparencia y respeto a los procesos internos del organismo rector.

El pronunciamiento llega después del intento de la FIFA de crear una filial destinada a comercializar una participación de los derechos de la Copa del Mundo, iniciativa que provocó cuestionamientos entre distintas federaciones y dirigentes.

En el documento, los presidentes y secretarios generales de las tres confederaciones señalaron que el conflicto no gira alrededor del dinero o de intereses particulares, sino de la manera en que se toman decisiones dentro del máximo organismo del fútbol mundial.

AFC, Concacaf and UEFA: An Open Letter to the Football Family ??https://t.co/LQd28xzpqu pic.twitter.com/VuVHlS33HP — Concacaf (@Concacaf) August 10, 2026

UEFA, AFC y Concacaf cuestionan el liderazgo de la FIFA

La carta está firmada por Aleksander Ceferin y Theodore Theodoridis, presidente y secretario general de la UEFA; Victor Montagliani y Philippe Moggio, presidente y secretario general de la Concacaf; además de Salman Bin Ibrahim Al Khalifa y Datuk Seri Windsor John, presidente y secretario general de la AFC.

Los dirigentes hicieron una dura defensa del principio de confianza dentro de las estructuras del fútbol y cuestionaron que el poder pueda utilizarse sin consultar de manera suficiente a quienes forman parte del sistema.

“El liderazgo en el fútbol no es un bien que se posea. No consiste en ostentar —ni en exigir— el poder para ejercerlo. Es un deber de servicio hacia la familia del fútbol que lo confía. Cuando se rompe la confianza mediante el engaño, cuando una persona se antepone al colectivo que le ha confiado la autoridad, ese deber ha sido abandonado”, dijeron en la carta.

Las confederaciones también rechazaron que el conflicto pueda reducirse a cuestiones económicas o políticas.

En su escrito, remarcaron que no se trata de “dinero”, de “perder apoyos” o de “replantearse la ampliación de las competiciones”, decisión que, según explicaron, fue tomada de forma “conjunta”. Para UEFA, AFC y Concacaf, el punto central es “la integridad del fútbol y la integridad de quienes han sido elegidos para dirigirlo“.

El proyecto de la Copa del Mundo que provocó el conflicto

Uno de los principales puntos de desacuerdo es la iniciativa presentada por la FIFA para vender una participación relacionada con la comercialización de la Copa del Mundo.

Las tres confederaciones calificaron la comunicación enviada por la FIFA a sus vicepresidentes y a las 211 federaciones miembro como un “error de juicio“.

“Una propuesta presentada en un plazo muy ajustado, sin una consulta significativa, y que se impulsó hacia una fecha límite antes de que las federaciones miembro pudieran examinar adecuadamente sus términos, no es fruto de un descuido, sino de un diseño destinado a limitar el escrutinio”, se lee en la misiva.

Para UEFA, AFC y Concacaf, la manera en que se impulsó la propuesta representa una ruptura con los principios de consulta y transparencia que deberían regir las decisiones de la FIFA.

Por ello, las confederaciones acusaron al organismo de “violar” la confianza de las instituciones a las que está “llamada a servir“.

Reclaman una revisión independiente del proyecto

Otro de los cuestionamientos está relacionado con el análisis del informe que será presentado ante el Consejo de la FIFA.

Las confederaciones expresaron su rechazo a que dicha revisión no haya sido realizada por un tercero “totalmente independiente“. También cuestionaron la representación de un solo cargo electo durante una reciente reunión de la dirección de la FIFA celebrada en Marruecos.

El encuentro se convirtió en otro de los argumentos utilizados para cuestionar la forma en que se está conduciendo el organismo.

“Esta reciente reunión, en la que se convocó en el extranjero a un número selecto de miembros del Comité de Gestión de la FIFA —y no al Comité al completo—, en lugar de que los dirigentes se desplazaran a Zúrich para dirigirse al corazón de la FIFA, su personal, no hace sino reforzar estas preocupaciones y representa una continuación del mismo patrón de conducta que nos ha llevado a esta situación. No es la conducta propia de un guardián del fútbol, sino de alguien que cree que el fútbol le debe rendir cuentas a él”, afirmaron.

UEFA, Concacaf y AFC piden unidad en el fútbol

En el cierre de la carta, las tres confederaciones hicieron un llamado directo al “respeto” de la unidad del fútbol y pidieron a sus dirigentes que “sirvan” al deporte en lugar de intentar controlarlo.

El mensaje refleja la gravedad del desacuerdo entre algunas de las estructuras más importantes del fútbol mundial y la FIFA, particularmente por la forma en que se han planteado decisiones relacionadas con la Copa del Mundo y su explotación comercial.

“Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber transparencia. Estas no son las cualidades que el fútbol merece en sus dirigentes. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera ni por nuestra cuenta, sino juntos, y por el deber que tenemos para con el fútbol al que servimos”, concluyeron.

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