Infantino “debería renunciar” a la FIFA, según el presidente de LaLiga de España

Javier Tebas elevó el tono de sus críticas contra Gianni Infantino y aseguró que el presidente de la FIFA debería dejar el cargo tras la retirada del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), la iniciativa con la que el organismo pretendía crear una filial para gestionar comercialmente la Copa del Mundo y otros torneos.

El dirigente de LaLiga utilizó sus redes sociales durante el fin de semana para valorar la marcha atrás de la FIFA y sostuvo que el problema no quedó resuelto con la cancelación de la propuesta.

“Infantino no debe continuar. Que la FIFA haya retirado su propuesta de privatizar sus competiciones es una buena noticia. Pero sería un grave error pensar que con ello se ha resuelto el problema de gobernanza”, escribió Tebas.

El presidente de LaLiga señaló que confederaciones, asociaciones, ligas y jugadores no deberían considerar cerrado el asunto porque, a su juicio, la cuestión es “mucho más profunda”.

En su mensaje enumeró varios episodios que considera preocupantes, entre ellos la retirada de una tarjeta roja tras una intervención política, la investigación abierta en el Congreso de Estados Unidos sobre la actuación de Infantino, los precios de las entradas del Mundial y las decisiones adoptadas sobre calendarios y formatos de competición sin un proceso amplio de diálogo.

INFANTINO NO DEBE CONTINUAR.

Que la FIFA haya retirado su propuesta de privatizar sus competiciones es una buena noticia. Pero sería un grave error pensar que con ello se ha resuelto el problema de gobernanza.



Las confederaciones,asociaciones, Ligas ,jugadores… no deberían? pic.twitter.com/pjeHYTTPnd — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 1, 2026

Tebas cuestiona el modelo de gobernanza de la FIFA

El dirigente español insistió en que el problema central es el sistema de gobierno del organismo internacional.

Según Tebas, la FIFA necesita “un nuevo liderazgo” capaz de recuperar la credibilidad institucional y de construir las decisiones futuras mediante acuerdos con los actores implicados, evitando las imposiciones unilaterales.

“Retirar una propuesta no borra todo lo ocurrido. Es sólo la punta del iceberg”, añadió.

La FIFA había anunciado inicialmente la posibilidad de vender el 20 % de FFE, una operación que provocó el rechazo de varias confederaciones y que finalmente fue abandonada por el organismo presidido por Infantino.

Respuesta al Real Madrid por el caso CVC

Además de cargar contra la FIFA, Tebas criticó la postura del Real Madrid, que rechazó el proyecto de FFE y lo comparó con la operación de LaLiga con el fondo CVC.

El presidente de LaLiga celebró que el club blanco se opusiera a que la FIFA dispusiera unilateralmente de ingresos futuros del fútbol, pero cuestionó el momento elegido para hacerlo y lanzó varias preguntas sobre la presencia de personas vinculadas al Real Madrid en Nueva York durante la semana de la final del Mundial.

Tebas respondió también al argumento del club sobre CVC y defendió que aquella operación fue voluntaria.

“La operación fue voluntaria: cada club decidió libremente si se adhería. El Real Madrid no lo hizo, no está vinculado y no tiene comprometido ni un euro de sus ingresos”, afirmó.

El dirigente añadió que considera contradictorio que el club critique a otras entidades por comprometer ingresos futuros cuando, según él, ha realizado operaciones financieras relacionadas con el estadio Santiago Bernabéu y ha explorado fórmulas para permitir la entrada de inversores en determinados negocios.

El mensaje concluyó con nuevas referencias al presidente madridista, Florentino Pérez, a quien Tebas acusó de haber defendido anteriormente la Superliga como solución a los problemas económicos del fútbol.

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