Jugador de Argentina confesó que hasta su madre dudó sobre teorías conspirativas de la final del Mundial 2026

Facundo Medina reveló que las teorías conspirativas surgidas tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 llegaron incluso a su círculo más cercano. El defensor contó que mantuvo una conversación con su madre después de que ella le expresara dudas sobre las imágenes viralizadas del vestuario albiceleste antes del partido disputado en Nueva York.

Las declaraciones forman parte de un adelanto de la entrevista difundida por el programa Ferné con Grego. Allí, Grego Rossello le preguntó cómo reaccionó cuando su madre le dijo que también dudaba un poco. Medina respondió: “Le dije: ‘Dale, ¿vos también te vas a prender en eso? ¡Dejate de joder!’. ‘¡Dejate de hinchar los huevos!’, le digo”.

El futbolista surgido de River Plate, con pasos por Talleres de Córdoba y Lens antes de llegar al Olympique de Marsella, explicó que intentó convencer a su familia de que las interpretaciones sobre el comportamiento del plantel no tenían fundamento.

Otra de las frases difundidas del adelanto reforzó esa idea: “‘Sos un boludo’, le digo. ‘¿Por qué pensás que vamos nosotros a qué?’, le digo, en el partido. ‘Queremos ganar como todos ¿Qué te pensás?’, le digo. ‘¿Yo sabés qué?, estaría feliz. Pero nos tocó perder y hay que aceptarlo’, le digo”.

El mensaje del defensor tras regresar a su barrio

No fue la primera vez que Medina se refirió públicamente al tema. Cuando volvió a su casa familiar después del Mundial, salió al balcón para hablar con los vecinos y pedirles que no creyeran en las versiones que circulaban en redes sociales.

“No crean boludeces. Ustedes vieron por fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces. Estamos muy tristes por haber perdido”, expresó el defensor.

También reconoció el impacto emocional que tuvo la derrota en varios integrantes del plantel. “Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes. Ya sé que está mal porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida”, añadió.

Medina contó además que algunos compañeros decidieron no regresar inmediatamente a sus lugares de origen debido al dolor que les provocó perder la final.

En el Mundial 2026, Medina ingresó en la final ante España por la lesión de Cristian “Cuti” Romero y disputó 50 minutos. Fue titular en los partidos frente a Argelia, Austria y Cabo Verde, entró en el tramo final contra Egipto y no sumó minutos ante Jordania, Suiza e Inglaterra.

El defensor pertenece actualmente al Olympique de Marsella, club que adquirió recientemente su pase tras una temporada a préstamo.

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