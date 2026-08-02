El Real Madrid celebra la unión de la UEFA y las confederaciones para frenar la propuesta de la FIFA de vender torneos

El Real Madrid expresó su satisfacción por la decisión de la FIFA de desistir de su propuesta para vender parcialmente los derechos comerciales de sus competiciones y destacó la unidad mostrada por la UEFA, las confederaciones y distintas federaciones para impedir que el proyecto avanzara.

El conjunto español aseguró que el rechazo colectivo permitió proteger los intereses del fútbol y de las instituciones que sostienen este deporte, al tiempo que consideró que la medida beneficia especialmente a los millones de aficionados en todo el mundo.

El Real Madrid reconoce la postura de la UEFA y las confederaciones

A través de un comunicado difundido este domingo, el club blanco agradeció el respaldo de los organismos que se opusieron a la iniciativa impulsada por la FIFA.

“Su unidad y su sentido del deber han protegido al fútbol en un momento decisivo. Nuestro club considera que es una buena noticia para el fútbol, para sus instituciones y, sobre todo, para los millones de aficionados a nuestro querido deporte”, afirma el Real Madrid en un comunicado hecho público este domingo.

Asimismo, agradece “a la UEFA, las confederaciones, las federaciones y todas las instituciones que se opusieron con firmeza y responsabilidad a este proyecto”.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 2, 2026

El club defiende el papel de los equipos en la Copa del Mundo

El Real Madrid sostuvo que los clubes son el pilar sobre el que se construyen las principales competencias internacionales y recordó que son los responsables de formar a los futbolistas que posteriormente representan a sus países.

El club español destaca que “los clubes son la base sobre la que se construye el fútbol de selecciones y la Copa del Mundo” y son “los que descubren, forman, desarrollan y ponen al servicio de las selecciones nacionales a los futbolistas que hacen posibles estas grandes competiciones”.

También defendió que el Mundial y el fútbol de selecciones forman parte del patrimonio deportivo de la sociedad y no deben convertirse en activos financieros.

“El fútbol de selecciones y el Mundial son, sobre todo, acontecimientos de interés público, y conforman un patrimonio que pertenece a las naciones, a los aficionados y al conjunto de la sociedad. Por ello, consideramos que nunca deben ser tratados como simples activos financieros destinados a ser comercializados en beneficio de unos pocos”, añade.

Rechaza comprometer los ingresos futuros del fútbol

El conjunto madridista reiteró que seguirá oponiéndose a cualquier iniciativa que implique vender los ingresos comerciales futuros de las competiciones sin asumir los riesgos que generan esos recursos.

También muestra su oposición “con firmeza a cualquier intento de vender los ingresos comerciales futuros de las competiciones sin asumir a cambio ninguno de sus costes ni de sus riesgos”.

“Son los clubes quienes los soportan, y cualquier iniciativa que pretenda apropiarse de los ingresos futuros del fútbol sin asumir las responsabilidades que los generan resulta inaceptable y no debe volver a plantearse jamás”, insiste el club blanco.

Recuerda su rechazo al acuerdo entre LaLiga y CVC

El Real Madrid aprovechó el comunicado para recordar que mantiene la misma postura desde hace varios años y citó como antecedente su negativa a participar en el acuerdo alcanzado entre LaLiga y el fondo de inversión CVC, mediante el cual los clubes comprometieron parte de sus ingresos audiovisuales futuros.

El Real Madrid afirma que “este es, además, el mismo principio que ha venido defendiendo en el ámbito nacional” y recuerda que “se opuso y no participó en su día en la operación por la que LaLiga comprometió un porcentaje de los ingresos audiovisuales futuros de los clubes durante cincuenta años a cambio de la entrada de un fondo privado como es CVC“.

“Hipotecar durante medio siglo unos ingresos que corresponden a los clubes, que son quienes asumen la totalidad de los costes y de los riesgos, constituye un precedente que el fútbol no debe repetir, ya sea en nuestro país o en el ámbito internacional”, sentencia.

Seguir leyendo:

– Los intereses frenaron a la FMF, pero al final tuvieron que alinearse con la Concacaf

– Concacaf aplaude que la FIFA renuncie a proyecto sobre el Mundial, pero mira de reojo la presidencia de Infantino

– Infantino mete freno de mano al plan para recaudar $20,000 millones de dólares