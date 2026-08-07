Matías Almeyda bromea con el regreso de Lionel Messi

Lionel Messi culminó sus vacaciones tras el Mundial y ya marcó territorio en la Leagues Cup. El delantero argentino tuvo una actuación estelar en su regreso. Matías Almeyda bromeó sobre ello. El Inter Miami es el próximo rival de Rayados de Monterrey.

El Atlético San Luis intentó sorprender al Inter Miami en la primera jornada de la Leagues Cup 2026. En un partido que se desarrolló en el Nu Stadium, los mexicanos se adelantaron con un gol en el minuto 4 de partido. Sin embargo, en el mismo primer tiempo Messi marcó un doblete que le dio la ventaja al conjunto estadounidense.

Luego de disputar el Mundial de 2026, Lionel Messi se tomó unos nueve días de vacaciones. Después de ver algunos minutos en la MLS, Messi concretó su doblete en la primera titularidad con “Las Garzas”. Matías Almeyda habló sobre la actuación del capitán de la Albiceleste.

“Es una máquina (Messi), y realmente sigue asombrando, a pesar de su edad, tanto talento, tantas ganas de jugar… justo le decía a mi compañero ‘no tenía ganas de quedarse de vacaciones un poco más. Qué sé yo, ir a un barco, estar con la familia‘ y volvió tan rápido, pero evidentemente ama el fútbol”, dijo en conferencia de prensa el estratega argentino.

Esta mención surge porque el Inter Miami será el próximo rival de Rayados de Monterrey. Ambos clubes se enfrentarán el sábado 8 de agosto en el Nu Stadium de Miami. El buen retorno de Messi es una preocupación mas al planteamiento del “Pelado”.

Monterrey resbaló

Rayados de Monterrey está obligado a llevarse la victoria en el próximo partido. El conjunto regio perdió en su primera presentación 1-2 contra Orlando City. Los goles de Antoine Griezmann y Tyrese Spicer le complicaron el partido al conjunto azteca. Hugo Cuypers, nuevo fichaje del club, fue el que marcó el descuento en el tiempo agregado.

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