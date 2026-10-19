Un muerto y seis heridos por balacera en el condado de Riverside

Detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside (RSO) investigan una balacera que dejó un muerto y seis heridos, incidente que ocurrió este sábado en la ciudad de Eastvale, al noroeste del condado.

Las autoridades informaron que los alguaciles respondieron aproximadamente a las 11:13 p.m. tras recibir llamadas que reportaban un tiroteo en el área de la cuadra 7000 de Morning Hills Drive, en Eastvale.

“Al llegar, los alguaciles encontraron a siete personas con lesiones traumáticas compatibles con heridas de bala“, dijo la RSO en un comunicado de prensa.

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Los servicios de emergencia confirmaron que una de las víctimas falleció en el lugar de los disparos. Fue identificada como Roman McClain, de 21 años y residente de Victorville.

Las otras seis personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales locales para recibir tratamiento médico. Este lunes, se informó que cinco de ellas ya habían recibido el alta médica, mientras que la sexta permanecía en estado crítico.

De acuerdo con vecinos, en el lugar donde ocurrió la balacera se estaba celebrando un cumpleaños.

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El RSO no ha anunciado personas detenidas por el tiroteo en Eastvale y tampoco se dispone de información sobre el sospechoso ni sobre un móvil para que se detonaran los balazos.

“Se trata de una investigación en curso y no se proporcionará más información por el momento”, dijo el RSO en su comunicado.

El tiroteo se mantiene en curso bajo la supervisión de la Unidad Central de Homicidios de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

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Si alguna persona tiene información que pudiera ayudar a los detectives, debe llamar al investigador principal de la Unidad Central de Homicidios, Newby, al 951-955-2777, o al investigador jefe de la Estación del Sheriff de Jurupa Valley, Ramírez, al 951-955-2600.

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