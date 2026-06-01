Madre de Emmanuel Haro sentenciada a casi 13 años de prisión en Riverside

Rebecca Renee Haro, madre de Emmanuel Haro, bebé de 7 meses que desapareció en el condado de Riverside, fue sentenciada a casi 13 años por su papel en el presunto homicidio de su hijo.

El viernes 29 de mayo, la madre se declaró culpable de los cargos de poner en peligro a un menor con lesiones graves, homicidio involuntario y encubrimiento, en una corte del condado de Riverside.

La declaración de culpabilidad por parte de Rebecca Renee Haro fue parte de un acuerdo con la fiscalía de distrito del condado de Riverside, que retiró el cargo de asesinato.

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De inmediato, la jueza de la Corte Superior, Jerry Yang, le impuso a Rebecca Haro una sentencia de 12 años y ocho meses de prisión.

El tribunal le acreditó 323 días por el tiempo que ya cumplió bajo arresto, de acuerdo con los datos presentados en la audiencia.

Rebecca Renee Haro no presentó ninguna declaración durante la audiencia ante la corte del condado de Riverside.

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En noviembre de 2025, Jake Haro, padre de Emmanuel, fue sentenciado a una pena de 25 años a cadena perpetua de prisión después de cambiar su declaración de no culpable por la de culpable del asesinato de su hijo de 7 meses.

Rebecca Renee (izq.) y Jake Haro (der.), padres de Emmanuel Haro, desaparecido en agosto de 2025. Crédito: San Bernardino County Sheriff’s Department | AP

Al empezar junio de 2026, Emmanuel Haro continúa desaparecido, después de haber sido visto por última vez en agosto de 2025, de acuerdo con la información disponible del caso.

Las autoridades sostienen que el menor sufrió antes de su desaparición y presunta muerte, aunque el bebé permanece en calidad de desaparecido.

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La semana pasada, los fiscales del condado de Riverside ofrecieron, por primera vez, detalles específicos sobre el presunto sufrimiento de Emmanuel Haro en 2025, y explicaron por qué consideran que Rebecca Renee Haro debe enfrentar un juicio por la desaparición y supuesta muerte del bebé.

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