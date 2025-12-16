Indemnización de $13.1 millones para familia de hispano fallecido por alguacil en Riverside

Un jurado determinó otorgar $13.1 millones de dólares a la familia de un hispano que murió por disparos de las autoridades después de apuñalar con un destornillador a un agente, en el condado de Riverside.

Las autoridades dijeron que el incidente ocurrió el 7 de agosto de 2020, cuando Jeffrey Alexander Monroy caminaba en el área de Tamarisk Lane, en la ciudad de Rancho Mirage.

De acuerdo con los abogados que representan a la familia de Monroy, el hispano de 33 años, quien trabajaba en el servicio de piscinas de su padre, buscaba un teléfono para llamar a su hermano y pedirle que lo llevara a casa.

Los abogados dijeron que vecinos del lugar llamaron a la policía para denunciar a una persona sospechosa, por lo que se envió a un alguacil de la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside, identificado como el cabo Rubén Pérez, quien llegó al mismo tiempo que el hermano de Monroy.

En ese momento, el abogado de la familia dijo que Pérez y Monroy tuvieron un altercado y comenzaron a pelear mientras que Jeffrey aparentemente sufría un colapso mental.

Durante el altercado, Monroy apuñaló a Pérez varias veces con un destornillador. El hermano de Jeffrey intentó calmar la situación y arrastró a Monroy a unos 20 pies del lugar de la confrontación, dijeron los abogados, y fue cuando Pérez disparó de repente y sin previo aviso ni orden verbal.

Cinco balazos alcanzaron al hispano, residente de Cathedral City, mientras huía, según los abogados: tres en la espalda y dos en el costado.

Después del tiroteo, el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, dijo que la cámara corporal del alguacil se desactivó durante el incidente y solo capturó unos segundos del altercado.

Bianco dijo que, a pesar de la desactivación de la cámara, el alguacil retrocedió y usó las manos para protegerse.

“Varias declaraciones de testigos describieron cómo el alguacil retrocedió, cubriéndose la cara y la cabeza con las manos mientras el Sr. Monroy lo apuñalaba”, declaró Bianco.

“En un momento, un segundo hombre intervino y apartó al Sr. Monroy del alguacil. El sospechoso logró zafarse y avanzó de nuevo hacia el agente y, en ese momento, se produjo un tiroteo en el que participaron agentes“, agregó.

Los abogados de la familia Monroy argumentaron que no le deberían haber disparado en primer lugar y describieron a Jeffrey como un trabajador de la piscina con problemas mentales que no había sido sospechoso de ningún delito anterior.

“Debería haber sido evidente para Pérez que Monroy sufría una crisis de salud mental. Monroy estaba a unos 20 pies de distancia, de espaldas, cuando el alguacil abrió fuego”, expresaron los abogados.

La demanda, presentada en 2021, alegó registros e incautaciones irrazonables, uso excesivo de la fuerza, privación de la vida sin el debido proceso, homicidio culposo, agresión con lesiones y negligencia.

De acuerdo con los abogados de la familia de Monroy, los abogados de Bianco, Pérez y del condado de Riverside defendieron el caso con firmeza durante casi cinco años.

Como parte del acuerdo, el jurado atribuyó el 70% de la culpa del tiroteo al cabo y el 30% a Monroy.

Los $13.1 millones de dólares que se entregaron a los padres de Monroy constituyen el mayor veredicto por uso excesivo de la fuerza contra el condado de Riverside.

De acuerdo con los abogados, del dinero entregado se incluyen $9 millones de dólares en daños por homicidio culposo, $4 millones de dólares por la pérdida de la vida y $100,000 dólares por dolor y sufrimiento previos a la muerte.

