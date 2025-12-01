Hispano detenido por presunto homicidio de su padre en Riverside

Un hispano de 47 años fue arrestado como sospechoso de matar a su padre, de 70 años, este fin de semana en el condado de Riverside.

Juan González, de 47 años, fue detenido por las autoridades como presunto responsable de la muerte de su padre, Ángel González, de 70 años, residente en el área no incorporada de Mead Valley, en Perris.

En un comunicado, la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside informó que alguaciles de la comisaría de Perris acudieron aproximadamente a las 4:14 a.m. de este domingo a la cuadra 20000 de Clark Street, en Mead Valley, tras recibir el reporte de un hombre inconsciente.

Cuando los oficiales llegaron, intentaron salvarle la vida a Ángel González, pero momentos después falleció en el lugar.

Debido a las circunstancias, se solicitó la presencia de la Unidad Central de Homicidios del Sheriff del condado de Riverside, que de inmediato comenzó con las investigaciones.

Durante las primeras etapas de la investigación, los detectives identificaron a Juan González, el hijo de la víctima, como sospechoso de cometer el crimen, por lo que fue arrestado e ingresado en el Centro de Detención Cois Byrd bajo sospecha de asesinato.

Las autoridades dijeron que se mantiene en curso la investigación y que, por el momento, no se proporcionarían más detalles sobre este caso.

Si alguna persona tiene información que pueda ser útil, debe comunicarse con el investigador Hernández, de la Unidad Central de Homicidios, al 951-955-2777, o con el investigador Milian, de la estación Perris, al 951-210-1000.

